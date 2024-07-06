Прості продукти, які продовжують життя — підбірка від газети «Для дому і сім'ї»

Сьогодні, 09:01 Переглядів: 150

Зернові, бобові та горіхи

Це важливі компоненти дієти, що сприяє довголіттю. Включіть у свій раціон квасолю, сою, сочевицю, горох, люцерну та арахіс. Ці продукти містять життєво важливі вітаміни групи B, різні мінерали, білок та клітковину.

Вони можуть допомогти регулювати кров'яний тиск і рівень холестерину, сприяючи довшому та здоровішому життю. Додавання жмені горіхів до свого щоденного раціону особливо корисне.

Цільнозернові продукти

Віддавайте перевагу цільнозерновому хлібу, макаронам та іншим хлібобулочним виробам, оскільки вони можуть істотно вплинути на тривалість життя.

Дослідження показують, що кожна додаткова порція цільнозернових продуктів знижує загальний ризик смертності на 5% та ризик смерті від серцево-судинних захворювань на 9%.

Ягоди

Ягоди багаті на антиоксиданти, вітаміни і мінерали, які захищають організм від передчасного старіння. Вони можуть покращити ваше здоров'я та збільшити тривалість життя. Виберіть улюблені ягоди, щоб насолодитися цими перевагами.

Морські водорості

Цей суперпродукт має протизапальні властивості та може зміцнити імунну систему. Відомо також, що морські водорості пригнічують зростання ракових клітин, що робить їх цінним доповненням до вашого раціону.

Яйця

Простий, але поживний вибір: яйця містять білок, вітаміни А та В, холін, селен, залізо та фосфор. Вони сприяють хорошому здоров'ю очей і захищають ваш зір завдяки антиоксидантам, що містяться в них.

Риба

Риба є чудовим джерелом жирних кислот омега-3, які, як відомо, борються із передчасною смертю. Жирні кислоти омега-3 зменшують запалення, захищають від алергії та забезпечують захист від проблем із серцем, хвороби Альцгеймера та інших проблем зі здоров'ям.

Включивши ці продукти до свого раціону, ви зможете зробити значні кроки на шляху до довшого та здоровішого життя. Почати ніколи не пізно і дослідження показують, що дотримання режиму здорового харчування, особливо після 60 років, може подовжити ваше життя на кілька років.