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Українці зможуть отримати безвідсоткові кредити в умовах дефіциту електроенергії — Зеленський

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 287

 

Стосуватиметься це як громадян, так і бізнесу  

Українці зможуть отримати безвідсоткові кредити в умовах теперішнього дефіциту електроенергії. Про це 5 липня у вечірньому зверненні заявив Президент України Володимир Зеленський.

Зеленський взяв участь у роботі Конгресу місцевих та регіональних влад України. За його словами, невдовзі урядовці та представники органів центральної влади представлять суспільству всі пропозиції щодо того, як підтримати людей, громади та українські компанії в умовах жорсткого дефіциту електроенегрії.

Він також заявив, що уже є зміни до законодавства, за які незабаром відбудеться голосування. Також уже готові певні рішення уряду щодо цього.

Є нові кредитні програми — повністю безвідсоткові кредити для людей і дешеві й лояльні кредити для бізнесу. Все це має запрацювати якнайшвидше, — наголосив президент.

Проте Зеленський не уточнив, на що саме передбачені пільгові та безвідсоткові кредити.

Також, за словами політика, нині українська влада продовжує вести перемовини із європейськими партнерами задля збільшення обсягу імпорту електрики. Продовжується робота і по відновленню пошкоджених енергообʼєктів. Крім цього, у комплексному пакеті рішень щодо енергетики будуть обов’язково враховані усі потреби громад.

Нагадаємо, днями представники НЕК «Укренерго» повідомили, що наприкінці липня очікується пом’якшення графіків знеструмлення.

Крім того, технічний директор «Полтаваобленерго» Сергій Гудзь під час брифінгу повідомив, що найближчим часом почнуть вимикати і оселі споживачів, які заживлені від однієї лінії з об'єктом критичної інфраструктури. Задля цього бригади можуть виїжджати на місця та точково відключати електроенергію.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: кредити дефіцит електроенергія
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