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На суботу графіки погодинних відключень частково скасовані — Укренерго

Сьогодні, 10:29 Переглядів: 268

 

Компанія збільшила кількість енергії за рахунок сонячних електростанцій  

У суботу, 6 липня, із 10.00 до 15.00 світло у Кременчуці, на Полтавщині та по всій Україні не вимикатимуть. Про це повідомили у пресслужбі Національної енергетичної компанії «Укренерго».

  

У компанії пояснюют ьтакі зміни у графіках зниженням споживання електроенергії у вихідний день, а також підвищення виробітки енергії сонячними електростанціями.

Якщо надалі графіки не зміняться, то із 15.00 до 17.00 та з 22.00 до 24.00 вимикатимуть світло по дві черги, а із 17.00 до 22.00 — по три черги. 

Знайти свою чергу можна у переліку адрес.

Нагадаємо, днями представники НЕК «Укренерго» повідомили, що наприкінці липня очікується пом’якшення графіків знеструмлення.

Крім того, технічний директор «Полтаваобленерго» Сергій Гудзь під час брифінгу повідомив, що найближчим часом почнуть вимикати і оселі споживачів, які заживлені від однієї лінії з об'єктом критичної інфраструктури. Задля цього бригади можуть виїжджати на місця та точково відключати електроенергію.

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Автор: Яна Гудзь
Теги: відключення електроенергії відключення світла погодинні відключення Укренерго
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