На Полтавщині перекинувся мотоцикл: травмувалася пасажирка

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У п’ятницю, 5 липня, близько 20.30 у селі Веприк на Миргородщині сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За даними правоохоронців, 41-річний водій не впорався з керуванням мотоцикла «Іж Планета», внаслідок чого під час руху той перекинувся. Травми отримала 40-річна пасажирка мотоцикла — її ушпиталили до Гадяцької лікарні.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України. Слідчі встановлюють причини та обставини події.

Нагадаємо, учора у центрі Кременчука зіткнулися автівка та мотоцикл.