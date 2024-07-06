На каяках по морських хвилях: незабутня подорож кременчужанки у Туреччину

Для багатьох подорож до Туреччини — це звичайна відпустка, а для когось — це довгоочікуване втілення мрії про відкриття нових місць, смаків і культурних вражень. Ще більш чарівною подорож стає, коли людина знаходить спосіб зробити її доступною для свого бюджету.
Кременчужанка Юлія розповіла про подорож до Туреччини, яка не тільки обійшлася дешево, але й залишила неймовірні спогади.
Дівчина розповідає, що уявляла свою першу довгу подорож в готелі типу All inclusive з лежаками на пляжі і кількома екскурсіями по регіону. Проте втілення довгоочікуваної мрії відкладалося через війну в країні, тому Юлія весь час шукала для себе можливість вибратися будь-куди з дому.
— Моїм порятунком стали походи з кременчуцьким міським клубом туристів, який очолює Оляна Колесник. Щонеділі ми зустрічались колективом і просто гуляли околицями Кременчука та області, спілкувалась, релаксували, намагались відволіктись від реалій війни.
В один з таких походів я дізналась, що Оляна набирає групу з Кременчука на семиденний каякінг-тур по морю в Туреччині, в провінції Мугла, район Фетхіє, який знаходиться у місці злиття Егейського і Середземного морів. Для мене було дуже важливим перший раз поїхати за кордон саме з групою з Кременчука, зі знайомими людьми, тому що я новачок у подорожах. А коли я ще побачила фотографії пляжів, гір і моря, то просто закохалась в це місце і вирішила, що однозначно поїду туди, — поділилася дівчина.
Це була не просто подорож. Це був справжній похід зі всіма труднощами й пригодами. З Кременчука до Туреччини зібралось троє хоробрих та сильних дівчат — Юля, Оляна і ще одна дівчина, на ім’я Тетяна.
Мандрівники добирались до Туреччини через Словаччину: заїжджали в міста Кошице і Братислава, а звідти вже летіли до Даламана.
З аеропорту їхали автобусами, які набирали пасажирів по напрямках й відправлялися при повній завантаженості. Мандрівники приїхали на місце вже вночі, але навіть у темряві насолоджувалися природою: стрекотінням цикад, ароматом дерев і квітів.
Похід розпочався з того, що потрібно було гарно упакувати всі речі. У дівчат було три каяки: один двомісний і два одномісних.
В спеціальні водонепроникні мішки поклали документи, гроші, а також речі, які не мали промокнути. Ці мішки склали в спеціальні відділення каяків, яке теж герметично закривається спеціальною резиновою кришкою. Продукти й воду теж рівномірно розклали по каяку.
Юля каже, що дуже важливо було правильно вдягнутись.
Море зустріло вітром і невеликими хвилями. Плисти було досить важко і здавалось, що каяк стоїть на місці, скільки б ти не гріб.
Кожен день мандрівники розділили на дві частини: більшу пропливали до обіду, потім їли в якомусь затіненому місці, відпочивали, й ще третину шляху пропливали до місця ночівлі, де таборилися, ставили намети й вішали гамаки.
Щодня пропливали від 12 до 17 км, залежно від вітру і течії. Юля розповідає, як одного разу потрапили на складну ділянку моря, де вітер і хвилі били в лівий борт, а сильна течія у правий. Каяки постійно розвертало, тому весь відрізок гребли однією рукою, щоб хоч якось тримати курс.
Від напруження хватали судоми, було навіть страшно, але коли допливли до місця ночівлі, скуштували казкову вечерю від Родіона, відразу заспокоїлися та відчули справжнє щастя.
Насиченим були не тільки денні переходи, але й ночівлі. Часто до мандрівників приходили гості — місцеві кози, віслюки, а в один із днів навідалися дикі кабани й це було не дуже приємно, навіть небезпечно.
Загалом дівчата з інструктором пройшли 79 км!
Юля розповідає, що Родіон виявився не тільки крутим інструктором, але ще й першокласним шеф-кухарем. Всі дні походу годував, як в ресторані: в меню були і млинці, і паста з тунцем і в’яленими помідорами, і булгур з курятиною.
По вартості каякінг тур обійшовся в 500 євро. Сюди входило: оренда спорядження, харчування, проживання в кемпінгу і трансфер з аеропорту.
Окремо витратили гроші на поїзди й літак до Туреччини: приблизно 250 євро. Тож незабутній відпочинок з пригодами обійшовся всього в 750 євро.
Подорож закінчилась місяць тому, а емоції не відпускають. Юля каже, що й досі не вірить, що це вона гребла на хвилях і купалась у морі.