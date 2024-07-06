У Кременчуці легковик збив пішоходку — поліція

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Учора, 5 липня, близько 19.15 на вулиці Героїв Маріуполя у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За свідченнями правоохороцнів, легковик Renault, за кермом якого преебувала 31-річна водійка, збив 51-річну пішоходку. Потерпілу із травмами госпіталізували до лікарні.

Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середнього ступеня тяжкості тілесні ушкодження) Кримінального кодексу України.

Слідчі встановлюють усі причини та обставини події.

Нагадаємо, у середу у Кременчуці на вулиці Перемоги автомобіль збив 19-річну пішоходку.