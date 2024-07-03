У Кременчуці автомобіль збив пішоходку: поліція встановлює обставини

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Третього липня близько 10.00 на вулиці Перемоги у Кременчуці сталася дорожньо-транспортна пригода, повідомляє Відділ комунікації поліції Полтавської області.

За попередньою інформацією слідства, Mazda, під керуванням 47-річної водійки, наїхала на 19-річну дівчину.

Унаслідок ДТП пішохідку госпіталізували для надання медичної допомоги та встановлення ступеня тяжкості отриманих травм.

За цим фактом правоохоронці вирішують питання щодо початку розслідування за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.

Причини та обставини ДТП з’ясовує слідство.

Нагадаємо, що на дорозі у напрямку Полтави поблизу села Соснівка зіткнулися дві автівки.