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Директорка ЦПМСД №1 Тарасова надалі очолюватиме медзаклад: суд визнав її винною у корупційній справі

Сьогодні, 18:03 Переглядів: 281

Директорка підписувала накази з преміювання і надбавок до окладу її сина, що працює у тому ж медзакладі. Як вказано у постанові суду, розмір таких виплат міг сягати до 200% до встановленого окладу

Директорка центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 (колишня поліклініка на вулиці Мазепи) Наталія Тарасова ще 3 роки очолюватиме медичний заклад. Кременчук вже підписав з нею контракт на подальшу співпрацю. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький 3 липня. 


Відомо, що Тарасову визнали винною у порушені вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Директорка підписувала накази з преміювання і надбавок до окладу її сина, що працює у тому ж медзакладі. Як вказано у постанові суду, розмір таких виплат міг сягати до 200% до встановленого окладу. 

— Там неодноразово порушення було, це питання до її кадровиків, до її заступника по економіці, який це все пропустив. З Тарасовою ми контракт продовжили, вона, як фахівець нам потрібна, — сказав міський голова. 

У суді директорка закладу пояснила, що вона керувалась не приватним інтересом, а бажанням стабілізувати та нормалізувати роботу КНМП «ЦПМСД № 1» в електронній системі охорони здоров`я, оскільки не було охочих працювати з цією системою через низький рівень оплати праці та великі обсяги роботи. Її син працював інженером з комп'ютерних систем.

Крім того, за своїми посадовими обов'язками він ніяким чином не підпорядковувався Тарасовій. Рішення про преміювання вирішувалось комісією, до складу якої вона не входила, розмір премії особисто не встановлювала і ніяк не могла вплинути на рішення комісії, а лише підписувала наказ, йдеться у постанові суду. За рішенням суду, жінка має сплатити штраф у розмірі 6800 грн. 


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Автор: Вероніка Білодід Відео: Артем Коваленко
Теги: ЦПМСД № 1 суд
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