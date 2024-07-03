Директорка ЦПМСД №1 Тарасова надалі очолюватиме медзаклад: суд визнав її винною у корупційній справі

Директорка центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 (колишня поліклініка на вулиці Мазепи) Наталія Тарасова ще 3 роки очолюватиме медичний заклад. Кременчук вже підписав з нею контракт на подальшу співпрацю. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький 3 липня.

Відомо, що Тарасову визнали винною у порушені вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів. Директорка підписувала накази з преміювання і надбавок до окладу її сина, що працює у тому ж медзакладі. Як вказано у постанові суду, розмір таких виплат міг сягати до 200% до встановленого окладу.

— Там неодноразово порушення було, це питання до її кадровиків, до її заступника по економіці, який це все пропустив. З Тарасовою ми контракт продовжили, вона, як фахівець нам потрібна, — сказав міський голова.

У суді директорка закладу пояснила, що вона керувалась не приватним інтересом, а бажанням стабілізувати та нормалізувати роботу КНМП «ЦПМСД № 1» в електронній системі охорони здоров`я, оскільки не було охочих працювати з цією системою через низький рівень оплати праці та великі обсяги роботи. Її син працював інженером з комп'ютерних систем.

Крім того, за своїми посадовими обов'язками він ніяким чином не підпорядковувався Тарасовій. Рішення про преміювання вирішувалось комісією, до складу якої вона не входила, розмір премії особисто не встановлювала і ніяк не могла вплинути на рішення комісії, а лише підписувала наказ, йдеться у постанові суду. За рішенням суду, жінка має сплатити штраф у розмірі 6800 грн.