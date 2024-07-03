Військовослужбовець із Кременчуччини отримав нагороду від Головнокомандувача Збройних сил

Сьогодні, 18:29 Переглядів: 174

Військовослужбовець із Кременчуцького району Микола Солоденко отримав нагороду від Головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У пресслужбі ТЦК зазначають, що на початку повномасштабного вторгнення військовий служив на посаді старшого інструктора відділення рекрутингу та комплектування третього відділу Кременчуцького РТЦК та СП. Наразі ж Микола Солоденко — заступник командира бойової машини військової частини А4007.

Військовослужбовець отримав нагрудний знак «Знак пошани» особисто з рук Головнокомандувача Збройних Сил України генерал-полковника Олександра Сирського.