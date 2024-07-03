Танкіст із Кременчука Олексій Бєлов отримав нагороду від Президента України

Танкіст із Кременчука Олексій Бєлов отримав орден «За мужність» III ступеня від Президента України Володимира Зеленського. Про це журналістам «Кременчуцького Телеграфа» розповів сам військовий.
Службу Олексій розпочав ще у 2012 році — близько п’яти років служив у складі військової частини 3059 Національної гвардії України.
Із серпня 2020 року військовий продовжив службу у складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського.
Державну нагороду Олексій отримав за особисту мужність і героїзм, виявлений під час виконання військового обов'язку.
Нагадаємо, нещодавно боєць бригади Полтавської тероборони отримав звання Героя України.
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