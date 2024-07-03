Сьогодні, 3 липня, у Кременчуці вчергове проходить акція проти реорганізації лікарні «Придніпровська». Про це передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Працівники лікарні, представники профспілки, місцеві активісти та небайдужі громадяни закликають міську владу залишити лікарню працювати, як і раніше.

Учасники акції закликають міського голову Кременчука Віталія Малецького вийти до них на зустріч.

Лікарня «Придніпровська» вже наразі не має певних критеріїв для майбутнього фінансування Національною службою здоров‘я України, зокрема у закладі немає реанімаційного відділення. Це вагомий критерій щодо самостійного існування лікарні й фінансування НСЗУ, розповіли під час акції.

Зазначимо, що 2 липня очільниця НСЗУ Наталія Гусак розповіла, що цьогоріч служба вводить селективне контрактування за певними напрямками. Зокрема, відомство оцінюватиме ефективність надання послуг — раніше достатньо було відповідати за відповідними критеріями.

Як розповів міський голова Кременчука Віталій Малецький та очільник департаменту охорони здоров‘я Максим Середа, у майбутньому критерії НСЗУ ставатимуть жорсткішими до медзакладів.

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Під час акції міській владі запропонували створити таємне голосування за призначення керівника Кременчуцької міської першої лікарні ім. О. Т. Богаєвського. Люди обирали б між двома потенційними кандидатами на цю посаду — Віктором Скачком та Галиною Бородянець. Втім влада ухилилась від такої пропозиції, зазначивши, що Віктору Скачку запропонували стати керівником майбутнього центру «Медичний центр «Придніпровський», як структурного підрозділу Першої лікарні.

Що передувало

15 травня на сайті міської ради Кременчука оприлюднили проєкт рішення про реорганізацію лікарні «Придніпровська» — її приєднують до Кременчуцької першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського. За це рішення депутати вже проголосували на сесії міської ради 17 травня.

За словами міського голови Кременчука Віталія Малецького, лікарню «Придніпровська» реорганізовують в рамках медичної реформи, що відбувається нині по всій країні.

Раніше Малецький розповідав, що з реформою у місті створюють спроможну мережу закладів охорони здоров’я — лікарня «Придніпровська» не увійшла у цю систему. Для того, щоб медзаклади надалі могли надавати послуги, їм необхідне фінансування від Національної служби здоров’я України, — гроші отримають ті заклади, які увійшли у спроможну мережу, тому «треба всіх максимально затягнути у цю мережу і отримати фінансування від держави», заявив мер на засіданні виконкому.

Організаційна структура медичних підрозділів залишиться незмінною, скорочувати медичних працівників не планується, зазначили у пояснювальній записці до проєкту рішення.

Фінансування медзакладу НСЗУ не залежить від того, чи входить вона у спроможну мережу, чи ні, розповіла у коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» очільниця Північного департаменту Національної служби здоров’я Вікторія Мілютіна.

Як раніше зазначав ексначальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, деякі лікарні в області (кластерні та надкластерні) будуть стратегічно розвиватися коштом державного бюджету. Всі інші розвиватимуться коштом місцевих бюджетів, а також матимуть, як і раніше, фінансування пакетів НСЗУ.

19 червня під час акції стало відомо, що у майбутньому служба може розглядати питання фінансування лише тих закладів, які увійшли у спроможну мережу. Як зазначила заступниця міського голови Ольга Усанова, така мережа вже формується в Полтаві.

Кременчуцька влада також спростувала заяви активістів, які наголошували, що на місці лікарні планують побудувати житловий комплекс.