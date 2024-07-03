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Ватра, змагання, гутірки: у Кременчуці відбулася військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»)

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 155

 Участь у грі взяли 6 роїв

У Кременчуці, з 19 до 21 червня, відбувся І (міський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). На території потоківської гімназії розташували намети, де жили діти з виховниками. Участь у грі взяли 6 роїв.

Відкриття заходу освятив військовий капелан з піснею січових стрільців «О, Україно! О, люба ненько!».

Отаман 1 (міського) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» Олег Медведенко розповів, що вперше змагання провели у 2013 році. Через пандемію коронавірусу та повномасштабний наступ Росії ігри не проводили, хоч робота у школах з виховниками тривала постійно.

 

— Цього року після тривалих дискусій вирішили дітей вперше зібрали в одному місці після тривалої перерви. Гру проводили для всіх охочих, із 30 шкіл набралося 6 роїв — 53 дитини. Спільно Департамент освіти та Департамент молоді та спорту організували цю програму. Участь для дітей безкоштовна, а харчування забезпечується коштом Кременчуцької міської ради, — розповів «Кременчуцькому Телеграфу» керівник Департаменту молоді та спорту Олег Медведенко.  

У межах програми діти відвідали гутірки з мінної безпеки та тренінг з надання домедичної допомоги. Побували на демонстрації рятувальної техніки Державної служби надзвичайних ситуацій, ознайомилися з озброєнням та спорядженням військовослужбовців ЗСУ, а також з амуніцією Нацполіції. Готували смаколики, під ватрою читали вірші та змагалися у вправності. 

 

Переможцями першого міського етапу гри «Сокіл» («Джура») стали:

  • 1 місце — рій «Булава» курінь імені Галини Гордасевич (гімназія № 22);
  • 2 місце — рій «Крюківські соколи» (гімназія № 23);
  • 3 місце — рій «Січовики» курінь імені Богдана Міщенка (гімназія № 24);
  • 4 місце — рій «Гучний орел» курінь імені Давида Кострова (КМЦПО «Академія майбутнього»);
  • 5 місце — рій «Чайка» курінь імені Олексія Древаля (ліцей № 4 «Кремінь»);
  • 6 місце — рій «Чорна Варта» (гімназія № 8).

 

Фото: Альона Душенко, Марина Бабенко
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Автор: Альона Душенко Фото: Альона Душенко, Марина Бабенко
Теги: табір Сокіл Джура Потоки
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