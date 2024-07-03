Ватра, змагання, гутірки: у Кременчуці відбулася військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»)

У Кременчуці, з 19 до 21 червня, відбувся І (міський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). На території потоківської гімназії розташували намети, де жили діти з виховниками. Участь у грі взяли 6 роїв.
Відкриття заходу освятив військовий капелан з піснею січових стрільців «О, Україно! О, люба ненько!».
Отаман 1 (міського) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» Олег Медведенко розповів, що вперше змагання провели у 2013 році. Через пандемію коронавірусу та повномасштабний наступ Росії ігри не проводили, хоч робота у школах з виховниками тривала постійно.
У межах програми діти відвідали гутірки з мінної безпеки та тренінг з надання домедичної допомоги. Побували на демонстрації рятувальної техніки Державної служби надзвичайних ситуацій, ознайомилися з озброєнням та спорядженням військовослужбовців ЗСУ, а також з амуніцією Нацполіції. Готували смаколики, під ватрою читали вірші та змагалися у вправності.
Переможцями першого міського етапу гри «Сокіл» («Джура») стали:
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