Ватра, змагання, гутірки: у Кременчуці відбулася військово-патріотична гра «Сокіл» («Джура»)

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У Кременчуці, з 19 до 21 червня, відбувся І (міський) етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). На території потоківської гімназії розташували намети, де жили діти з виховниками. Участь у грі взяли 6 роїв.

Відкриття заходу освятив військовий капелан з піснею січових стрільців «О, Україно! О, люба ненько!».

Отаман 1 (міського) етапу Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» Олег Медведенко розповів, що вперше змагання провели у 2013 році. Через пандемію коронавірусу та повномасштабний наступ Росії ігри не проводили, хоч робота у школах з виховниками тривала постійно.

— Цього року після тривалих дискусій вирішили дітей вперше зібрали в одному місці після тривалої перерви. Гру проводили для всіх охочих, із 30 шкіл набралося 6 роїв — 53 дитини. Спільно Департамент освіти та Департамент молоді та спорту організували цю програму. Участь для дітей безкоштовна, а харчування забезпечується коштом Кременчуцької міської ради, — розповів «Кременчуцькому Телеграфу» керівник Департаменту молоді та спорту Олег Медведенко.

У межах програми діти відвідали гутірки з мінної безпеки та тренінг з надання домедичної допомоги. Побували на демонстрації рятувальної техніки Державної служби надзвичайних ситуацій, ознайомилися з озброєнням та спорядженням військовослужбовців ЗСУ, а також з амуніцією Нацполіції. Готували смаколики, під ватрою читали вірші та змагалися у вправності.

Переможцями першого міського етапу гри «Сокіл» («Джура») стали:

1 місце — рій «Булава» курінь імені Галини Гордасевич (гімназія № 22);

2 місце — рій «Крюківські соколи» (гімназія № 23);

3 місце — рій «Січовики» курінь імені Богдана Міщенка (гімназія № 24);

4 місце — рій «Гучний орел» курінь імені Давида Кострова (КМЦПО «Академія майбутнього»);

5 місце — рій «Чайка» курінь імені Олексія Древаля (ліцей № 4 «Кремінь»);

6 місце — рій «Чорна Варта» (гімназія № 8).