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Україна, Світ, Війна

Українські ВПС поставили шість винищувачів Су-27 просто неба за 100 миль від лінії фронту. Два з них Росія знищила у Миргороді — Forbes

Сьогодні, 12:29 Переглядів: 1 892

 

За дев'ять місяців росіяни вразили щонайменше п'ять активних українських військових літаків на вразливих авіабазах

У понеділок російський розвідувальний дрон пролетів від російських ліній до авіабази Миргород українських ВПС, за 100 миль від північного кордону України з Росією. Безпілотник зафіксував щонайменше шість українських надзвукових винищувачів Су-27, які стояли просто неба на базі серед білого дня. Російська ракета «Іскандер» поцілила в них згодом, знищивши два літаки й пошкодивши інші чотири.

Як пише Forbes, це був один із найдорожчих днів для постраждалої української авіації відтоді, як Росія розгорнула війну проти України в лютому 2022 року.

«Є певні втрати», — визнав офіцер ВПС Юрій Ігнат.

Українські блогери поспішили звинуватити офіцерів ВПС, які наказали екіпажам Су-27 поставити свої літаки просто неба на базі в небезпечній близькості від лінії фронту.

«Мільйони років війни, вівці нічому не вчаться», — прокоментував один блогер.

Наліт на Миргород — лише останній у серії російських ударів по вразливих українських авіабазах. Останніми місяцями російські дрони «Ланцет» вразили щонайменше чотири українські літаки на авіабазі Долгинцево біля Кривого Рогу, всього за 45 миль від лінії фронту на півдні України.

Перші два удари минулої осені застали українські повітряні сили зненацька і підірвали пару винищувачів МіГ-29. Третій удар у листопаді, здається, вразив несправний макет штурмовика Су-25. Але четвертий наліт дронів влучив у справний Су-25.

Два Су-27, які знищив «Іскандер» у Миргороді, довели кількість українських військових літаків, які росіяни підірвали на землі за останні дев'ять місяців або близько того, до щонайменше п'яти. Це втрати, які українці не можуть собі дозволити.

Українські повітряні сили вступили у війну в лютому 2022 року приблизно зі 125 Су-27, Су-25, МіГ-29 та іншими літаками. За 28 місяців важких боїв українці втратили близько 90 літаків, що підтвердили аналітики Oryx.

Щоб компенсувати свої втрати, українці отримали від союзників або відновили зі зберігання десятки замінних МіГів і Су. Ці літаки підтримують боєздатність повітряних сил до прибуття в Україну європейських винищувачів — 85 Lockheed Martin F-16 і, можливо, десятка Dassault Mirage 2000.

Проблема, звісно, в тому, що F-16 і Mirage також будуть вразливими для ударів російських дронів і ракет, поки вони стоятимуть на відкритій місцевості.

Є очевидні кроки, які українські командири могли б зробити для захисту літаків. Почнемо з того, що потрібно відвести бойові літаки від баз, найближчих до Росії.

Українські сили мають доступ приблизно до 20 великих авіабаз, десятків менших аеродромів і навіть злітно-посадкових смуг на шосе, розкиданих по всій країні. Кожен тип українських літаків має дальність польоту в сотні миль на внутрішньому паливі. Немає жодної причини, щоб Су-27 з дальністю 700 миль проводив будь-який час на аеродромі за сто миль від лінії фронту.

Але переміщення військових літаків подалі від фронту, ймовірно, недостатньо — не поки росіяни володіють балістичними та крилатими ракетами, які можуть завдавати ударів по всій Україні. Крім звільнення найбільш вразливих баз, українські командири могли б тримати свої літаки та екіпажі в постійному русі.

Українські винищувальні бригади зазвичай роблять акцент на непередбачуваності — все для того, щоб ускладнити російське прицілювання. Їхні пілоти «майже ніколи не злітають з аеродрому і не приземляються на тому ж аеродромі», сказав генерал Джеймс Хеккер, командувач ВПС США в Європі та Африці.

Збільшення кількості російських ударів по стоянках літаків повинно змусити українців бути ще більш непередбачуваними. Водночас вони могли б будувати укріплені укриття для захисту літаків, які стоять на місці, і розгортати більше муляжів.

«Повітряні сили роблять усе можливе, щоб протидіяти ворогу, вводити його в оману, у тому числі за допомогою макетів та інших засобів», — наполягає Ігнат.

Що б українці не вибрали для захисту своїх літаків, вони мають діяти швидко.

«Системна недбалість може поховати нас усіх у цій війні», — попередив український журналіст і письменник Ілля Пономаренко.

Особливо обурює прихильників суверенної України те, що російські літаки на базах поблизу України також вразливі. Але в деяких випадках політика США забороняє українцям атакувати ці літаки американською зброєю.


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Автор: David Axe, Forbes Staff
Теги: Миргород літаки ракетний обстріл
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