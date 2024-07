Українські ВПС поставили шість винищувачів Су-27 просто неба за 100 миль від лінії фронту. Два з них Росія знищила у Миргороді — Forbes

У понеділок російський розвідувальний дрон пролетів від російських ліній до авіабази Миргород українських ВПС, за 100 миль від північного кордону України з Росією. Безпілотник зафіксував щонайменше шість українських надзвукових винищувачів Су-27, які стояли просто неба на базі серед білого дня. Російська ракета «Іскандер» поцілила в них згодом, знищивши два літаки й пошкодивши інші чотири.

Як пише Forbes, це був один із найдорожчих днів для постраждалої української авіації відтоді, як Росія розгорнула війну проти України в лютому 2022 року.

«Є певні втрати», — визнав офіцер ВПС Юрій Ігнат.

Українські блогери поспішили звинуватити офіцерів ВПС, які наказали екіпажам Су-27 поставити свої літаки просто неба на базі в небезпечній близькості від лінії фронту.

Наліт на Миргород — лише останній у серії російських ударів по вразливих українських авіабазах. Останніми місяцями російські дрони «Ланцет» вразили щонайменше чотири українські літаки на авіабазі Долгинцево біля Кривого Рогу, всього за 45 миль від лінії фронту на півдні України.

Перші два удари минулої осені застали українські повітряні сили зненацька і підірвали пару винищувачів МіГ-29. Третій удар у листопаді, здається, вразив несправний макет штурмовика Су-25. Але четвертий наліт дронів влучив у справний Су-25.

Два Су-27, які знищив «Іскандер» у Миргороді, довели кількість українських військових літаків, які росіяни підірвали на землі за останні дев'ять місяців або близько того, до щонайменше п'яти. Це втрати, які українці не можуть собі дозволити.

Українські повітряні сили вступили у війну в лютому 2022 року приблизно зі 125 Су-27, Су-25, МіГ-29 та іншими літаками. За 28 місяців важких боїв українці втратили близько 90 літаків, що підтвердили аналітики Oryx.

There must be responsibility for chronically allowing such things to happen to Ukraine's air force.



Systemic negligence may get us all six feet under in this war. pic.twitter.com/MBp1kIzKQQ