Попередньо, працює ППО
Увечері 15-го березня, близько 19.30, у Кременчуцькому районі чули вибухи. Про це повідомляють наші читачі.
Перед цим Повітряні сили України попереджали про рух ударних БпЛА у напрямку Кременчука та Павлограда.
Нагадаємо, у ніч на 15 березня Україну атакували двома балістичними ракетами та 178 ударними БпЛА. На Полтавщині працювала ППО.
Доповнення 19.43:
Доповнення:
За даними моніторингових кагалів сьогодні вночі очікується завдання ударів російською армією ракетами та понад 200 БпЛА.
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