У Кременчуцькому районі чули вибухи (доповнено)

Сьогодні, 19:41 Переглядів: 435

Увечері 15-го березня, близько 19.30, у Кременчуцькому районі чули вибухи. Про це повідомляють наші читачі.

Перед цим Повітряні сили України попереджали про рух ударних БпЛА у напрямку Кременчука та Павлограда.

Нагадаємо, у ніч на 15 березня Україну атакували двома балістичними ракетами та 178 ударними БпЛА. На Полтавщині працювала ППО.

Доповнення 19.43:

— БпЛА в центрі Полтавщини. Курсом північно-західним на Київщину та Черкащину, — йдеться у Телеграм-каналі Повітряних Сил ЗСУ.

Доповнення:

За даними моніторингових кагалів сьогодні вночі очікується завдання ударів російською армією ракетами та понад 200 БпЛА.