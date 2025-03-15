У ніч на 15 березня Україну атакували двома балістичними ракетами та 178 ударними БпЛА: на Полтавщині працювала ППО

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Українська протиповітряна оборона збила 130 російських безпілотників, ще 38 не досягли цілей, бо були локаційно втрачені

У ніч на 15 березня (із 19.30 14-го березня) російські війська атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М із Курської області та 178-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Міллерово, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ(РФ), Чауда (Крим). Про це повідомила пресслужба Повітряних сил України.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Станом на 8.30 підтверджено збиття 130-ти ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Хмельницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Миколаївській областях.

38 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

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Внаслідок російської атаки постраждали Дніпропетровщина, Харківщина, Одещина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.

Про збивання російських безпілотників над територією Полтавщини обласна військова адміністрація поки офіційно не повідомляла.

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Нагадаємо, нещодавно «Кременчуцький Телеграф» писав, що у лютому 2025 року було помічено зниження кількості російських ракетних ударів по Україні – як масованих, так і одиночних. Загалом російські війська застосували 99 ракет різного типу та призначення. А ось що стосується використання інших засобів ураження, дронів та баражуючих боєприпасів – тут армія країни-агресора пішла на рекорд.

Ми зробили репортаж у військово-історичному музеї Кременчука, що працює на базі Вищого професійного училища № 7. У музеї з’явилися нові «артефакти» - підбиті українськими захисниками безпілотники з Харківщини привіз до музею волонтер Олег Биков. Керівник музею Володимир Поляков наголосив, що це «не маленька «пташка», і вона вбиває».