У лютому росіяни зменшили кількість ракетних ударів по Україні, але використали рекордну кількість дронів

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У лютому 2025 року було помічено зниження кількості російських ракетних ударів по Україні – як масованих, так і одиночних. Загалом російські війська застосували 99 ракет різного типу та призначення. А ось що стосується використання інших засобів ураження, дронів та баражуючих боєприпасів – тут армія країни-агресора пішла на рекорд.

Про це у матеріалі спільного проєкту повідомляє OBOZ.UA та група «Інформаційний спротив».

Ракетні удари

Протягом лютого, як і в січні, російські війська здійснили одну масовану ракетну атаку по території України – 1 лютого. Як мзазначається в аналізі, вести систематизацію застосованих ворогом засобів ураження у лютому було непросто, оскільки в офіційній статистиці протягом місяця починаючи з 11 лютого подавали неповну інформацію. Зокрема, були відсутні дані про кількість збитих ракет або уточнювальна інформація – які модифікації застосовувалися під час ударів та в якій кількості. Саме з цієї причини кількість збитих ракет врахували лише за фактичними даними й остаточна цифра вища за ту, яка була доступна для аналізу.

Загалом у лютому ворог застосував 99 ракет різного типу, з яких засобами протиповітряної оборони було перехоплено понад 14 та ще чотири ракети мінуснули через технічні проблеми.

Протягом місяця застосовувалася така номенклатура та кількість ракет:

Х-101/555/55 та 3М-14 «Калібр» – 29, з яких було збито 6;

Х-59/69 – 11, з яких збита одна;

9М723/728 ОТРК «Іскандер-М/К» / KN-23 / балістичні невстановленого типу (НТ) – 28, з яких збито 7 ракет, а також 8 «Іскандер-К»;

Х-22 – 10/2;

Х-31П – 5/0;

невідомого типу – 8.

В аналізі зазначається, що основну частину незбитих ракет, як і раніше, продовжують складати балістичні 9М723ОТРК «Іскандер-М/К»/KN-23, а також Х-22/32, перехоплення яких можливе лише за допомогою ЗРК Patriot або SAMP/T.

Протягом лютого ракетні удари були сконцентровані переважно по Дніпропетровській (3), Одеській (3), Полтавській (3) та інших областях.

Також зазначено, що кількісне зниження ракетних ударів російської армії фіксується другий місяць поспіль і пов’язане не лише з технічними та технологічними проблемами, що мають місце у виробництві та підготовці до використання ракет, а й із системною роботою Сил оборони України щодо завдання ударів по інфраструктурі, безпосередньо пов’язаної з організацією масованих актів терору по території нашої країни.

Нальоти «Шахедів», «Гербер»” та інших БпЛА

У лютому 2025 року було встановлено черговий абсолютний рекорд із застосування дронів російськими окупантами – 3 907 одиниць. Показник влучень становив 103, або близько 3% від загальної кількості застосованих дронів.

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В аналізі нагадують, що в цю кількість крім дронів-камікадзе Shahed-136 входять і дрони-приманки «Гербера», «Пародія» та їхні аналоги, дешевші та покликані відволікати увагу ППО. Й тому загальне навантаження на сили ППО зростає з кожним місяцем. Завдання супротивника – максимальне виснаження нашої протиповітряної оборони. Тому показник дронів для нальотів із цією метою прогнозовано буде зростати.

Застосування РОВ fpv-дронів

Російські війська в лютому також різко наростили застосування fpv-дронів та встановили новий, абсолютний рекорд – понад 17 тисяч! В один із останніх днів лютого було зафіксовано добовий рекорд застосування fpv-дронів – понад 1 150.

Різке зростання кількості застосування російськими окупантами fpv-дронів відзначалося і в січні, але протягом лютого каталізація набула загрозливих масштабів. Якщо минулого року середній показник застосування fpv-дронів становив у РОВ 250-300 на добу, то зараз за добрих погодних умов – до тисячі та більше.

Баражуючі боєприпаси «Ланцет» у лютому почали знову активно застосовуватися у рекордній кількості – понад 200 одиниць.

В аналізі йдеться, що в складному становищі технічної та технологічної деградації Росія вирішила більше концентрувати увагу не на масованих ракетних ударах, а максимально масштабувати застосування дешевших засобів – як по тилових районах України, так і по лінії бойового зіткнення.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що Україна стала найбільшим виробником дронів у світі. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров на форумі «Україна. Рік 2025». Він також зазначив, що 96% дронів для Сил оборони купується або виробляється в Україні.

21 лютого глава уряду Денис Шмигаль заявив, що виробництво безпілотників в Україні зросло у 10 разів.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров розповів, що понад 95% дронів для ЗСУ виробляються в Україні. Їх виробництво постійно зростає. Наразі майже 300 українських компаній займаються виготовленням різних типів дронів, включаючи FPV та розвідувальні.

У жовтні минулого року президент Володимир Зеленський повідомляв, що в Україні вже виготовили і направили до ЗСУ мільйон дронів, які були закуплені за державний кошт.