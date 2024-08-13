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Понад 95% дронів, що застосовують ЗСУ, виробляються в Україні — Михайло Федоров

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 112

 

Майже 300 українських компаній займаються виготовленням різних типів БпЛА

Понад 95% дронів для ЗСУ виробляються в Україні. Їх виробництво постійно зростає. Наразі майже 300 українських компаній займаються виготовленням різних типів дронів, включаючи FPV та розвідувальні. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

— Понад 95% становлять українські дрони, вони створюються з компонентів з усього світу, але виробляються в Україні. Якщо говоримо про види дронів, то це здебільшого FPV-дрони, але є і розвідкоптери, розвідувальні літаки, ударні коптери. Будуть дрони всіх видів та типів, — пояснив Михайло Федоров.

За його словами, виробництво дронів зростає колосально. Згадуючи про ті 300 українських компаній, які виготовляють БпЛА він акцентував, що це ті компанії, які пов’язані лише з дронами.

— Ринок дронів відкритий. Сьогодні він один із найвідкритіших і найефективніший у світі. У нас для цього є усі податкові умови. Навіть умови щодо укладання контрактів набагато спрощені, — додав міністр.

Нагадаємо, Україна у липні 2024 року запустила майже на сотню більше ударних дронів, ніж Російська Федерація.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Мінцифра дрони БПЛА ЗСУ
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