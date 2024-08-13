Понад 95% дронів, що застосовують ЗСУ, виробляються в Україні — Михайло Федоров

Понад 95% дронів для ЗСУ виробляються в Україні. Їх виробництво постійно зростає. Наразі майже 300 українських компаній займаються виготовленням різних типів дронів, включаючи FPV та розвідувальні. Про це в ефірі телемарафону розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, виробництво дронів зростає колосально. Згадуючи про ті 300 українських компаній, які виготовляють БпЛА він акцентував, що це ті компанії, які пов’язані лише з дронами.
Нагадаємо, Україна у липні 2024 року запустила майже на сотню більше ударних дронів, ніж Російська Федерація.
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