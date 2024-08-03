У липні Україна запустила більше ударних безпілотників, ніж Росія , - Forbes

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Понад 520 українських дронів минулого місяця завдали ударів по військовим та інфраструктурним об’єктам на території РФ. У серпні повітряні удари нарощуються

Україна у липні 2024 року запустила майже на сотню більше ударних дронів, ніж Російська Федерація.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Forbes.

Минулого місяця Росія запустила по території України 426 безпілотників по типу «Шахед». За той самий період Україна завдала ударів у відповідь, застосувавши понад 520 безпілотників.

Зазначається, що українські дрони завдають більшої економічної шкоди нафтопереробним заводам та іншим об'єктам РФ, адже в окупантів слабший захист. Завдяки цьому Україна, можливо, отримує перевагу у стратегічній війні дальніх ударів безпілотників.

Окрім цього в матеріалі відмічається, що у перші місяці повномасштабного вторгнення РФ використала більшість своїх запасів балістичних та крилатих ракет великої дальності. Попри те, що з того часу їх виробництво зросло, РФ ймовірно наносить ракетні удари приблизно з тією ж швидкістю, з якою вони виробляються – випускає близько 120 ракет на місяць. Однак більша частина російської ударної сили далекого радіусу дії зараз знаходиться у формі безпілотних літальних апаратів (БпЛА). Основною зброєю РФ є розроблені в Ірані безпілотники серії «Шахед», відомі в Росії як «Герань», які легко виробляти і які коштують лише 20 000 доларів, порівняно з мільйоном і більше доларів за кожну ракету.

Останнім часом Росія стикається з численними атаками дронів, які спричиняють значні пошкодження її інфраструктури. Дрони використовуються для цільових атак на військові об'єкти, склади, нафтопереробні заводи та інші стратегічно важливі об’єкти. Ці атаки створюють значний тиск на російську систему протиповітряної оборони та змушує російську владу переглядати підходи до захисту своїх об'єктів.

В Україні останнім часом значно збільшили виробництво дронів вітчизняного виробництва. Так, в ніч на 3 серпня росіяни скаржилися на масовану атаку дронів на Ростовську, Курську та Бєлгородську області.

БпЛА завдано удару по військовому аеродрому «Морозовськ» у Ростовській області, на якому базуються російські фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М та Су-34. Спалахнуло близько 70% летовища. Місцеві жителі чули звуки детонації боєкомплектів. Повідомляють про знищення складу з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, керовані авіаційні бомби. Знищені також ворожі засоби ППО та резервуари з пальним.

Уночі дрони ГУР також спалили нафтобазу «Атлас» у Ростовській області, яка забезпечує постачання паливно-мастильних матеріалів військам РФ, які дислокуються у Донецькій та Луганській областях. Джерела зазначають, що ураження об'єкта відбулося за допомогою 15 БПЛА типу Obsidian проєкту Nayan.

Повідомляється також про ураження безпілотниками сьогодні вночі нафтобази «Губкінська» в Бєлгородській області.

- Сьогодні вночі Сили оборони завдали удару по аеродрому «Морозовськ». Зафіксовано влучання в склади з боєприпасами, де зберігалися, зокрема, і керовані авіаційні бомби. Інформація щодо ураження засобів ППО та авіаційної техніки ворога уточнюється… Також Сили оборони України атакували низку нафтобаз та об’єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів російських окупантів в Белгородській, Курській та Ростовській областях. Наявна інформація щодо влучання та подальшого загорання щонайменше двох резервуарів з нафтопродуктами… Українські захисники продовжують методично підривати воєнно-економічний потенціал російської армії, щоб змусити загарбників припинити збройну агресію проти України. Далі буде…, - йдеться у повідомленні ГУР Міноборони України.

Нагадаємо, сьогодні вночі ворог завдав удару по території України двома зенітними керованими ракетами С-300 та двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П, а також 29-ма ударними БпЛА типу Shahed. Повітряну атаку відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних Сил. Було збито 24 ударні БпЛА типу «Shahed-131/136» над територією 9 областей України, у тому числі й Полтавської.

Генеральний штаб ЗСУ нещодавно повідомив, що учора, 2 серпня, підрозділами ракетних військ у взаємодії з підрозділами Військово-Морських Сил ЗСУ були пошкоджені 4 пускові установки ЗРК «Тріумф» та уражений підводний човен чорноморського флоту РФ «Ростов-на-Дону». Він затонув в порту Севастополя.