ЗСУ уразили другий підводний човен РФ – «Ростов-на-Дону» затонув у порту Севастополя

Сьогодні, 17:24 Переглядів: 1 042 Коментарів: 1

У Криму також пошкоджені 4 пускові установки ЗРК «Тріумф» ворога

Сили оборони України завдали ударів по підводному човну та зенітному ракетному комплексу С-400 ворога в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

- За підтвердженою інформацією, вчора підрозділами ракетних військ, у взаємодії з підрозділами Військово-Морських Сил ЗСУ суттєво пошкоджено 4 пускові установки ЗРК «Тріумф». Також в порту Севастополя успішно уражено підводний човен чорноморського флоту рф «Ростов-на-Дону». В результаті влучання човен затонув на місці, - зазначається у повідомленні.

У Генштабі повідомляють, що підводний човен Б-237 «Ростов-на-Дону» (за класифікацією НАТО — клас Kilo) є одним з чотирьох підводних човнів класу Kilo, здатних застосовувати ракети «Калібр».

«Ростов-на-Дону» був введений в експлуатацію 26 грудня 2014 року.

- 13 вересня 2023 року внаслідок української ракетної атаки судно зазнало суттєвих ушкоджень. В подальшому здійснювався його ремонт та відбувалися випробування в акваторії Севастопольської гавані. Вартість підводного човна оцінюється у 300 мільйонів доларів. Знищення «Ростов-на-Дону» черговий раз доводить, що для російського флоту немає безпечного місця в українських територіальних водах Чорного моря. Дякуємо українським воїнам за професійну роботу! Далі буде…, - зазначають у Генштабі ЗСУ.