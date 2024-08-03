В Кременчуці відбудеться фестиваль «Сильні духом» - підготовка розпочата

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Сьогодні, 3 серпня, в «Оселі добра і радості» відбулася зустріч членів Коаліції організацій осіб з інвалідністю міста Кременчук

В зустрічі взяли участь представники Кременчуцького міського осередку ВО "Союз осіб з інвалідністю України", ГО "На крилах надії", ГО "Захист дітей війни", відділення "Центру інклюзії "18+", творчої спілки НСЖУ, ГО "Special Olimpik", Клубу людей з інвалідністю АРОКІ, ДЮСШ "Оріяна".

Основна тема зустрічі – обговорення та підготовка заходу, присвяченого Міжнародному дню осіб з інвалідністю. В цьому році вирішили провести великий фестиваль з робочою назвою «Сильні духом», щоб привернути увагу суспільства до осіб з інвалідністю, до їх життя, досягнень й проблем, з якими вони стикаються.

Цей захід дасть можливість розповісти про долі родин, окремих людей, привітати та відзначити талановитих людей з інвалідністю, кращих спортсменів, учасників самодіяльності, журналістів, громадських діячів, а також привернути увагу меценатів, волонтерів і благодійників.

Одночасно голова кременчуцького осередку Союзу осіб з інвалідністю Андрій Мельник проінформував присутніх про початок роботи Центру інклюзії "18+". Він закликав до спільної роботи й залучення членів організацій до участі в гуртках і секціях центру.

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