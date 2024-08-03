Микола Корецький
Пляж на території мікрорайону «Озерний» приведений до ладу та розширений
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Соціальний захист, Для дому і сім'ї

В Кременчуці відбудеться фестиваль «Сильні духом» - підготовка розпочата

Сьогодні, 17:44 Переглядів: 135

Мета фестивалю "Сильні духом" - привернення уваги до осіб з інвалідністю

Сьогодні, 3 серпня, в «Оселі добра і радості» відбулася зустріч членів Коаліції організацій осіб з інвалідністю міста Кременчук

В зустрічі взяли участь представники Кременчуцького міського осередку ВО "Союз осіб з інвалідністю України", ГО "На крилах надії", ГО "Захист дітей війни", відділення "Центру інклюзії "18+", творчої спілки НСЖУ, ГО "Special Olimpik", Клубу людей з інвалідністю АРОКІ, ДЮСШ "Оріяна".

 

Основна тема зустрічі – обговорення та підготовка заходу, присвяченого Міжнародному дню осіб з інвалідністю. В цьому році вирішили провести великий фестиваль з робочою назвою «Сильні духом», щоб привернути увагу суспільства до осіб з інвалідністю, до їх життя, досягнень й проблем, з якими вони стикаються.

Цей захід дасть можливість розповісти про долі родин, окремих людей, привітати та відзначити талановитих людей з інвалідністю, кращих спортсменів, учасників самодіяльності, журналістів, громадських діячів, а також привернути увагу меценатів, волонтерів і благодійників.

Одночасно голова кременчуцького осередку Союзу осіб з інвалідністю Андрій Мельник проінформував присутніх про початок роботи Центру інклюзії "18+". Він закликав до спільної роботи й залучення членів організацій до участі в гуртках і секціях центру.

Читайте також:

«Оселя добра й радості» – місце, де панує любов і турбота про людей з інвалідністю

Литовські гості завітали в «Оселю добра і радості» у Кременчуці

Як у Кременчуці відзначили 30-річчя Кременчуцького міського товариства інвалідів

0
Автор: Мирослава Українська
Теги: особи з інвалідністю Оселя добра і радості
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх