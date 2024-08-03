Штормове попередження: на Полтавщину суне гроза зі шквалами, можливий град

Сьогодні, 18:00 Переглядів: 230

Уночі та вдень у неділю, 4 серпня, на Полтавщині очікуються грози, шквали з силою вітру 15-20 м/с, подекуди можливий град.

Про це повідомляє Полтавська ОВА з посиланням на обласний центр з гідрометеорології.

Синоптики оголосили І рівень небезпечності – жовтий.

Нагадаємо, «Полтаваобленерго» застерігає не наближатися до провисаючих проводів та проводів, що лежать на землі на відстань, меншу 8 метрів – щоб не наражати себе на небезпеку ураження електричним струмом.