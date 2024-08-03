Завтра на Полтавщині очікуються грози та сильний вітер – можливі обриви ліній електропередач

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«Полтаваобленерго» застерігає не наближайтеся до провисаючих проводів та проводів, що лежать на землі

Завтра, 4 серпня, вночі та вдень у Полтавській області очікується погіршення погодних умов, а саме грози, подекуди град та пориви вітру 15-20 м/с. Можливі обриви дротів повітряних ліній електропередач, що знаходяться під напругою.

У ПАТ «Полтаваобленерго» закликають до обережності через складні погодні умови.

- Будьте обережні! Складні погодні умови! Застерігаємо, не наближайтеся до провисаючих проводів та проводів, що лежать на землі на відстань, меншу 8 метрів – щоб не наражати себе на небезпеку ураження електричним струмом. Якщо ви побачили обірваний дріт, негайно повідомте до Кол-центру компанії за номерами телефонів: (0532) 510-910, 050 305-99-10, 097-20-20-207, 093-17-02-533, 0800-305-035, - йдеться у повідомленні.

У «Полтаваобленерго» просять до прибуття ремонтної бригади організувати охорону обірваних проводів, не допускаючи до них перехожих чи тварин.