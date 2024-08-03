Держава дає пільгові кредити власникам домогосподарств на встановлення сонячних чи вітрових електростанцій

Сьогодні, 16:11 Переглядів: 273

Кредит у розмірі до 480 тисяч гривень на термін до 10 років під 0% річних надають фізичним особам, які встановлять у власних домогосподарствах генерувальне обладнання

Через масовані обстріли російською армією енергетичної інфраструктури Україна зіткнулася з найбільшим в її історії дефіцитом електроенергії. Енергетики попереджають про важку зиму. Українці готуються до поновлення погодинних відключень та шукають альтернативні способи мати своє світло і тепло. Один з варіантів їх забезпечити – встановити сонячні панелі чи власну вітрову мініелектростанцію. І допомогти з цим готова держава.

До 10 років під 0%

Енергонезалежність кожного з нас сприяє енергетичній безпеці країни. Завдяки державним програмам підтримки мешканці Полтавщини можуть встановити сонячні або вітрові електростанції з системами зберігання.

Про це у своєму Телеграм-каналі написав очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Він зазначив, що кредит під 0% надають фізичним особам, які встановлять у власних домогосподарствах генерувальне обладнання. Сума кредиту – до 480 тисяч гривень. Термін – до 10 років. Щомісячний платіж становить до 4 000 грн.

За його словами для цього необхідно зробити лише кілька кроків:

звернутися до одного з банків-партнерів програми;

підготувати й подати пакет документів (паспорт, ідентифікаційний код, довідка про доходи, документи на обладнання);

отримати кредит, придбати обладнання й оплатити монтажні роботи.

- Ввести систему в експлуатацію. Після запуску розпочинається компенсація, - йдеться у повідомленні начальника Полтавської ОВА.

Чому дають кредити та як це працює

За даними Мінекономіки, на кінець липня в Україні сонячні панелі встановили вже близько 70 тисяч домогосподарств. Про це заявила заступниця міністра економіки Надія Бігун, яка зазначила, що державі це вигідно.

Якщо приватні домогосподарства встановлюють альтернативні джерела енергії, то це зменшує обсяг її споживання з загальної енергосистеми України. За її словами, таким чином українці фактично вивільняють той обсяг електроенергії, який вони виробляють у себе вдома. Тож вона може бути використана для інших споживачів, які такого ресурсу не мають.

Саме тому уряд активно спонукає населення та бізнес встановлювати альтернативні джерела електроенергії й розширює кредитні програми.

Меморандум про те, що зараз будуть діяти особливі умови фінансування енергетичних проєктів підписали 19 найбільших банків України за участі Нацбанку, Мінекономіки та Міністерства фінансів.

На придбання обладнання для приватних домогосподарств потужністю від 1 до 10 кВт держава надає пільгові кредити на суму до 480 тисяч гривень зі ставкою 0%.

Для встановлення сонячних електростанцій (СЕС) в будинку або у квартирі мешканцям необхідно отримати технічний висновок про можливість приєднання до загальної мережі у постачальника електроенергії, який діє в місті чи області.

Можливості встановлення сонячних панелей на приватних житлових будинках доволі широкі, хоча найчастіше їх розміщують на всій площині даху.

Мешканці багатоквартирних будинків, за згодою сусідів, також можуть встановити міні-СЕС на балконі, на стінах будинку або на даху. Вартість СЕС залежить від потужності. Так, обладнання на 100 Вт для квартири може коштувати 15-20 тисяч гривень, а потужністю 10 кВт, яка дозволить живити усі прилади приватного будинку, обійдеться щонайменше у 250 тисяч гривень.

Перші кредити у Кременчуці

«ПриватБанк» видав перші кредити за пільговою програмою для українців «Джерела енергії» мешканцям Кременчука.

Про це йдеться у повідомленні одного з Телеграм-каналів банку.

- Пан Вʼячеслав, працівник автозаводу в Кременчуці та його дружина пані Наталя давно планували придбати сонячні батареї. Після консультації з менеджером ПриватБанку остаточно переконалися, що найкраще купити систему альтернативного електроживлення будинку за програмою «Джерела Енергії», за якою кредит буде пільговим з компенсацією процентів державою, - йдеться у повідомленні.

А далі зазначається, що працівники банку разом з компанією - постачальником обладнання допомогли подружжю з підготовкою всіх необхідних документів та довідок для угоди. І вже за кілька днів кредит на 200 000 грн був виданий, а кошти перерахували відповідно до рахунку-фактури на реквізити продавця обладнання.

Зараз подружжя готуються до його монтажу.