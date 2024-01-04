Уряд розширив програму єОселя: хто та яке житло може придбати за пільговою іпотекою

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 4

Обирати житло за державною програмою пільгового кредитування тепер можна з більшої кількості варіантів, представлених на ринку нерухомості.

Кабінет міністрів України вніс зміни до програми єОселя, які почали діяти з 1 січня 2024 року.

Зміни в програмі стосуються віку будинків, в яких можна купляти квартири на умовах програми, а також розширили категорії житла, яке можна придбати. Про це повідомляє Міністерство реінтеграції.

Відтепер ветерани російсько-української війни, люди з інвалідністю унаслідок війни, члени їхніх сімей, а також родини загиблих військовослужбовців можуть обирати житло за програмою єОселя у будинках Києва та обласних центрів, що введені в експлуатацію не більше 10 років тому. А для придбання житла в інших населених пунктах, зокрема у Кременчуці, немає жодних обмежень за віком будинку. Раніше квартири за пільговою іпотекою можна було придбати лише в будинках, яким не більше трьох років. Проте, це правило залишається чинним для усіх інших категорій учасників програми єОселя.

Водночас друга зміна в програмі розширює вибір категорій житла для усіх позичальників. Якщо раніше ішлося виключно про квартири в багатоквартирних будинках, то тепер за цією програмою можна придбати приватний будинок або таунхаус. Але для цих категорій житла залишається вимога щодо введення в експлуатацію не більше, ніж три роки тому.

Площа для будинків і таунхаусів для придбання учасниками програми єОселя збільшена у порівнянні з квартирами: 62,5 м2 для однієї людини та додатково 21 м2 на кожного наступного члена сім’ї. Для купівлі квартири у багатоповерхівці норма площі становить 52,5 м2 на людину та по 21 м2 на кожного наступного члена сім’ї.

Варто зазначити, що у 2023 році в Україні ввели в експлуатацію значно менше житла, ніж у попередні роки, що може спровокувати дефіцит нового житла, яке підходить під умови пільгової іпотеки єОселя 7%. Саме цим пояснюють внесення змін в умови програми. Адже, на думку експертів ринку нерухомості, програма єОселя, попри те, що кількість виданих кредитів незначна, в цілому стабілізує ринок.

Зазначимо, що програма пільгової державної іпотеки запрацювала у жовтні 2022 року. Тоді взяти участь у ній та отримати пільговий кредит на житло під 3% річних могли тільки військові, правоохоронці, медики, працівники освіти й науки. Торік у серпні уряд розширив програму для інших категорій українців, але з відсотковою ставкою 7% річних.

За даними Мінреінтеграції, за цей час пільгові кредити на придбання житла отримали понад 6 тисяч українських сімей на суму близько 9 млрд грн.