«Якщо через мій допис хоча б одна людина щось усвідомить, я готова вивезти купу гейту», — амбасадорка всього українського Софія Безверха

Сьогодні, 08:02 Переглядів: 444

«Кременчуцький Телеграф» поспілкувався з блогеркою (krapka.krapka), яка своєю діяльністю намагається показати, що українське — це гарно, модно, стильно та на часі. Також дівчина активно розповідає про важливі віхи історії України на широкий загал. Софія родом з Кременчука, закінчила Кременчуцький ліцей № 4. Про «лагідну українізацію» та спотворену історію Кременчука — читайте у матеріалі

Дитячі роки свого життя на Молодіжному Софія Безверха згадує з усмішкою. Дівчина розповідає, спогади тих часів, певно, у багатьох схожі.

— Я народилася на «Молодьогє», точніше, у пологовому в центрі, але років до 6 жила на Молодіжному. Про той район знаю, що там орудувала банда «Сороканіжок» . Такий собі бандитський Кременчук, — згадує амбасадорка усього українського.

Пізніші дитячі спогади Софії пов'язані з районами Палацу культури «КрАЗ», парку Миру. Дівчина каже, ще змалечку цікавилася історією свого міста.

— У районі Палацу культури «КрАЗ» є будинок, який називають «гестапівським». І я пам'ятаю, як у дитинстві складала реп про будинок. Мене цей дім заворожував, там навіть на цеглинках можна віднайти послання різних років. Місце з цікавою історією та енергетикою.

Після фізико-математичного класу у ліцеї №4 дівчина вступає на спеціальність «літературна творчість» Київського національного університету імені Т. Шевченка. Софія розповідає, українську філологію обирала серцем.

— Я доволі рано почала писати вірші, мала схильність до мов, слова. Пам'ятаю в школі дали завдання вивчити вірш про якусь стихію, мама мені сказала: — «Давай напишемо?» Ми з нею писали вірші на різні теми. Я вже тоді відчувала рідну мову. Вдома завжди була українська. Я закохалася у цю мову, — запевняє дівчина.

Мама Софії Безверхої очолює одне з управлінь міськвиконкому. Блогерка розповідає, саме мама стала тією важливою людиною, яка допомогла обрати «курс на українізацію» у досить російськомовному місті.

— Мама стала моєю рольовою моделлю у плані самосвідомості. Попри те, що вона з покоління сильного зросійщення, вона змогла зберегти мову. Мама принципово на роботі говорила: «Ви прийшли до мене по українську землю, говоріть зі мою українською», зараз я розумію, наскільки це правильно, — каже Софія.

Нині, крім відомих постатей історії України, побуту та традицій нашого народу, Софія Безверха активно досліджує питання становлення Кременчука. Дівчина розповідає, як її бентежила несправедлива прив'язка міста до постаті Катерини II. Хоча, місто Кременчук має набагато глибші історичні корені.

— Я згадую легенду про те, як пливуть козаки на «Чайках» і в першого козака, який сидить на носі човна, довжелезна палиця, якою він простукує дно, аби «Чайка» не наткнулася на кремінь, пороги. Він кричить: «Кремінь!», а у хвості човна відповідають: «Чув». І так, мовляв, утворилася назва Кременчук. Хоча насправді, з тюрської мови назва міста перекладається як «фортеця», «укріплення». Тут були укріплення козацького часу. Хоча дата застування м іста 1571 рік, чому ж ми так мало говоримо про нашу козацьку історію? Цього літа я шукала інформацію про наше місто, і надибала, що у районі ресторану «Чотири сезони» стояла фортеця, спроєктована французьким інженером Гійомом де Бопланом. Було б класно говорити про те, що це місто козацького часу, про те, що у нас ще у 18 столітті тут люди чумакували. Були великі поклади солі у сучасному Крюкові. Це було розвинене місто з козацькою історією, — розповідає Софія Безверха.

За словами дослідниці нашої історії, «Московія всі свої сили протягом останніх століть поклала на те, щоб проникнути у всі сфери нашого життя». Кременчуку не пощастило, каже дівчина, саме наше місто «московити зробили своїм форпостом».

— Кременчук став одним з головних міст Новоросії. Сюди приїздило багато російських солдатів, які лікувалися тут у лікарнях. Московити витіснили звідси козацьку пам'ять. Люди зросійщувалися на заводах, фабриках. Українська мова існувала лише у якихось низькосортних постановках чи та домашньому рівні, — говорить Софія.

Ми дуже мало знаємо про своїх пращурів, про те, ким вони були до приходу московитів — продовжує далі амбасадорка. Зараз свою роботу Софія Безверха називає просвітницькою, та попри хейт, який інколи отримує у відповідь, зупинятися дівчина не збирається.

— Я вишукую інформацію, вигрібаю купу гейту. Але мені «окей», бо я розумію, що якщо навіть одна людина через мій допис усвідомить хоч щось, передасть це своїм дітям чи друзям, і в нашу скарбничку буде плюс одна адекватна людина, то вже заради цього варто працювати, — запевняє Софія.

Ми запитали в амбасадорки усього українського про ставлення до українізації, чи не вичерпався час на «лагідність» у цьому питанні.

— У мене різні реакції на українізацію, бо я з одного боку розумію людей, які довгий час жили у московській пропаганді, з іншого — я сама такою була. Але в якийсь момент я зрозуміла, що якщо в Україні не будуть переходити на українську, то у нас є великий шанс перетворитися на Білорусь, де не знають своєї мови, — відповідає дівчина.

Софія Безверха каже, нині українська мова — це мова виживання цілої нації. Лишилося це усвідомити.

— Зараз немає легкого розв'язання цього питання, але якщо ми говоримо про публічні сфери нашого життя, там має бути українська мова. Дуже прикро, коли батьки вдома говорять з дітьми російською, бо тоді ми ростимо ще одне покоління, яке говоритиме російською. З дітей та батьківського виховання, з фільмів та мультиків, з колискових має починатися та українізація, якої ми прагнемо. Це не простий процес, але можливий, — констатує Софія Безверха.

Нагадаємо, нещодавно амбасадорка усього українського розповіла нашим журналістам, як «совєти» вкрали Діда Мороза, та зробили його елементом своєї пропаганди.