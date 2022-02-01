Коли намагався викликати «мовний патруль», а прийшов дільничний...

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Після того, як прийняли мовний закон, представники офісу президента інформували, що «якщо ви помітите факти порушення закону, пригноблення мови, неважливо в інтернеті, чи в якомусь закладі, звертайтеся до мовного омбудсмена або на сайт офісу президента».

Я вирішив з'ясувати як працює цей закон, тому знайшов сторінку одного Харківського блогера, який постійно словесно принижує Україну та укрїнську мову в інтернеті.

Якщо стикалися з такими фактами, то ось вам один із способів повідомити про це: зайти на сайт офісу президента, зареєструватися там, в лівій верхній частині екрану (якщо заходите з комп'ютера) вибрати «Написати звернення», ознайомитися з законом про звернення громадян, за бажанням прочитати офіційні документи по цій темі, потім в графі «Довідкова інформація» ви побачите напис червоними літерами «Подати електронне звернення (для громадян)» й там ви вказуєте тему звернення (якщо вкажете неправильну тему, нічого страшного, в офісі президента його перенаправлять до потрібного відомства), також вказуєте свій населенний пункт, а потім саме звернення. Але будьте уважні - там надається небагато символів для викладення суті справи, тому ви можете завчасно написати текстовий документ і, вже пишучи звернення, прикріпити його. Ось і все, далі чекаєте на вирішення питання.

Отже, я звернувся з таким зверненням, детально описав ситуацію і надав посилання на порушення. Приблизно через 2 тижні мені на електронну пошту прислали такий лист:

Ознайомившись з листом, я почав чекати вирішення питання, бо текст доволі обнадійливий.

Через тиждень мені телефонує дільничий одного з районів м.Харків і питає: «Що мені робити?»

Цікавий факт, що невідомо в якому районі проживає порушник (хоч і відомо його ім'я), та й сама подія не закріплена ні за одним районом, оскільки: ні мені, ні правохоронним органам невідома назва району міста, де це відбувається.

І от, дільничий мені скаржиться, що подібні справи скидають на них, а вони не мають достатніх ресурсів для пошуку порушників і притягнення їх до відповідальності.

Отож що ми маємо в результаті: створили відомство, чия робота - розбиратися з мовними порушеннями, але ніхто цим не займається, скидують всю роботу на дільничих, в яких і без того роботи вистачає.