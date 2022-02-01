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Електронний кабінет водія знаходиться на модернізації

Сьогодні, 07:07 Переглядів: 445

 

Роботу тимчасово зупинено, щоб додати новації, яких потребують клієнти

У сервісному центрі МВС запустили оновлений онлайн-сервіс із перевірки посвідчення водія. За інформацією Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Полтавській області, розпочалася модернізацію Електронного кабінету водія. Це зроблено з метою додати новації, яких потребують клієнти.

Усі заяви, які були сформовані в Електронному кабінеті водія, будуть опрацьовані, зокрема:

  • обмін та заміна посвідчення водія;
  • керування належним користувачем;
  • верифікація;
  • замовлення індивідуальних номерних знаків.

Інформацію про результат опрацювання поданих заяв через Електронний кабінет водія ви отримаєте на електронну пошту або безпосередньо в сервісному центрі МВС. Контактні телефони можна переглянути за посиланням.

Нагадуємо, що зареєструватися до електронної черги онлайн для відвідування сервісного центру МВС можна також на сайті за посиланням. Безліч онлайн-функціоналів можна знайти на сайті, в розділі онлайн-сервіси.

Слідкуйте за новинами сервісних центрів МВС на сайті та офіційній сторінці в Фейсбук, а за консультаціями звертайтеся за телефоном (044) 290-19-88.

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Автор: Альона Душенко
Теги: водій
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