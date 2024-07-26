Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Соціальний захист

У Кременчуці створять Центр інклюзії «18+»

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 142

Голова Кременчуцького міського осередку Союзу осіб з інвалідністю України Андрій Мельник звертається по допомогу

У Кременчуці розпочинається новий проєкт, який реалізує влада і Коаліція громадських організацій, що об'єднують осіб з інвалідністю, — створення Центру інклюзії «18+». Про це повідомляє Андрій Мельник, голова Кременчуцького міського осередку Союзу осіб з інвалідністю України на своїй Фейсбук-сторінці

Це буде центр денного перебування для осіб з інвалідністю з програмами соціалізації, адаптації, арт-терапії.

Організаційно-координаційні функції візьмуть на себе Відділення Інклюзії «18+» Територіального центру соціальної допомоги Автозаводського району, експертні функції — Коаліція громадських організацій.

— Звертаємося до благодійних фондів, наших побратимів і друзів з проханням щодо підтримки цього проєкту. Нам вкрай потрібне реабілітаційне обладнання, спортивний, ігровий інвентар, підлогове покриття, — написав пан Андрій.

Це — велика справа! Людей з інвалідністю стає все більше, на жаль, вони потребують уваги й допомоги.

Пропозиції просять направляти на адресу: krem.good.ua@gmail.com.

Читайте також:

Гості з полтавської ГО «Рівновага плюс» відвідали наше місто

Театр ляльок «Оселі добра й радості» готує індонезійську казку

Юні актори лялькового театру, серед яких діти з інвалідністю, готуються підкорити Литву

Литовські гості завітали в «Оселю добра і радості» у Кременчуці

1
Автор: Мирослава Українська
Теги: реабілітація особи з інвалідністю центр інклюзії
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх