У Кременчуці створять Центр інклюзії «18+»

Голова Кременчуцького міського осередку Союзу осіб з інвалідністю України Андрій Мельник звертається по допомогу
У Кременчуці розпочинається новий проєкт, який реалізує влада і Коаліція громадських організацій, що об'єднують осіб з інвалідністю, — створення Центру інклюзії «18+». Про це повідомляє Андрій Мельник, голова Кременчуцького міського осередку Союзу осіб з інвалідністю України на своїй Фейсбук-сторінці
Це буде центр денного перебування для осіб з інвалідністю з програмами соціалізації, адаптації, арт-терапії.
Організаційно-координаційні функції візьмуть на себе Відділення Інклюзії «18+» Територіального центру соціальної допомоги Автозаводського району, експертні функції — Коаліція громадських організацій.
Це — велика справа! Людей з інвалідністю стає все більше, на жаль, вони потребують уваги й допомоги.
Пропозиції просять направляти на адресу: krem.good.ua@gmail.com.
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