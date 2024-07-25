«Дуже сподобався Кременчук»: гості з полтавської ГО «Рівновага плюс» відвідали наше місто

У середу, 24 липня, Кременчуцький міський осередок ВО «Союз осіб з інвалідністю України» в рамках проєкту «Світ надій» зустрічав гостей з громадської організації «Рівновага плюс» з міста Полтава.
Зустріч почалася з відвідування «Оселі добра і радості», де полтавську молодь зустріли голова Кременчуцького міського осередку ВО СОІУ Андрій Мельник і його заступники Жанета Симонян і Ольга Лобанцова.
У рамках візиту гості відвідали Міський сад, Парк миру, Придніпровський парк, помилувалися красивими краєвидами, покуштували морозиво, яким пригостив Євгеній Лозовенко. З інтересом відвідали гості Кременчуцьку міську художню галерею, де познайомилися з виставками місцевих мисткинь.
«Родзинкою» програми стало відвідання «Львівської майстерні шоколаду», цікава екскурсія та зустріч з представниками кременчуцької молоді місцевого осередку осіб з інвалідністю.
Також тут відбувся концерт учасників ГО «Рівновага плюс», які заспівали пісні, а талановиті кременчужани Олександр Хітренко та Михайло Каплуновський прочитали патріотичні вірші.
Молодь двох міст познайомилися і подружилися!
Співробітники «Львівської майстерні шоколаду» пригостили учасників чудовими тістечками, кавою та смачними напоями.
Всі учасники заходу пішли з відмінним настроєм та позитивними емоціями.
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