«Дуже сподобався Кременчук»: гості з полтавської ГО «Рівновага плюс» відвідали наше місто

У середу, 24 липня, Кременчуцький міський осередок ВО «Союз осіб з інвалідністю України» в рамках проєкту «Світ надій» зустрічав гостей з громадської організації «Рівновага плюс» з міста Полтава.

Зустріч почалася з відвідування «Оселі добра і радості», де полтавську молодь зустріли голова Кременчуцького міського осередку ВО СОІУ Андрій Мельник і його заступники Жанета Симонян і Ольга Лобанцова.

У рамках візиту гості відвідали Міський сад, Парк миру, Придніпровський парк, помилувалися красивими краєвидами, покуштували морозиво, яким пригостив Євгеній Лозовенко. З інтересом відвідали гості Кременчуцьку міську художню галерею, де познайомилися з виставками місцевих мисткинь.

«Родзинкою» програми стало відвідання «Львівської майстерні шоколаду», цікава екскурсія та зустріч з представниками кременчуцької молоді місцевого осередку осіб з інвалідністю.