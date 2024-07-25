Учора на Кременчуччині згорів автомобіль

Учора, 24 липня, близько 18.48 на дорозі поблизу одного з сіл Козельщинської громади згорів автомобіль Citroen. Про подію повідомили у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.
Гасили пожежу рятувальники близько години — вогонь вдалося ліквідувати о 19.54.
Проте врятувати машину не вдалося — вона згорріла повністю. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав.
Ліквідовували загоряння рятувальники 7-ї державного пожежно-рятувального пункту.
Наразі фахівці ДСНС втсановлюють причини та обставини загоряння автомобіля.
Нагадаємо, кілька днів тому на Глобинщині згорів автомобіль Renault.
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