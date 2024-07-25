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Учора на Кременчуччині вигоріло близько 2,5 га сухостою

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 193

 

Рятувальники говорять: вогонь стрімко розповсюджується через сильні пориви вітру

Учора, 24 липня, на Кременчуччині сталися три пожежі у природі. Про це повідомляють у пресслужбі Кременчуцького райуправління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Полтавській області.

О 13.20 пожежа сталася у селі Брусове Семенівської громади. Спочатку загорілася суха рослинність, а далі вогонь перекинувся на розташовану поруч приватну територію. У результаті цього згорів сарай, розташований на подвір'ї.

Також о 14.30 горіла суха трава у Пришибській громаді, а о 16.54 ще одна пожежа сталася у Семенівській громаді.

Загалом внаслідок загорянь вогонь знищив близько 2,5 га сухостою. Причиною стрімкого поширення вогню на великі території рятувальники називають сильні пориви вітру.

 

Гасили пожежі підрозділи ДСНС та представники місцевої пожежної охорони.

Фахівціц встановлюють причини та обставини усіх пожеж.

Нагадаємо, цими вихідними на Кременчуччині рятувальники загасили 5 пожеж на відкритій території.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: Кременчуцьке райуправління ДСНС
Теги: пожежа сухостій рятувальники ДСНС
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