Чи посилиться мобілізація, чи потрібно знижувати призовний вік та чи можлива демобілізація під час війни — Міноборони

Сьогодні, 16:31 Переглядів: 342

Зараз темпи мобілізації зросли, а 4,6 млн військовозобов’язаних, які оновили свої дані, є тою базою, з якою наразі працюють ТЦК та СП для проведення мобілізації

Новий закон про вдосконалення мобілізації, який набрав чинності 18 травня, дозволив наростити темпи мобілізації та поповнення Сил оборони через рекрутинг, а також оновити облікові дані понад 4,6 млн військовозобов’язаних.

Проте, пропозиції щодо порядку демобілізації так і не були включені до цього закону — їх планують ухвалити у новому законопроєкті, який наразі розробляється.

Про потребу у зниженні призовного віку, посилення мобілізації та можливості проведення демобілізація під час повномасштабної війни в інтерв’ю NV.ua. розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

— Робота над законом — це складний процес: визначені певні терміни, консультації щодо цього йдуть постійно. Але водночас слід усвідомлювати, що багато що буде залежати від ситуації на фронті, темпів мобілізації і тих мобілізаційних процесів, які будуть відбуватися в нашій країні. І від західної допомоги — скільки, якої зброї і в які терміни нам поставлять, і чи будуть західні партнери дотримуватися цих термінів. На це впливає і підготовка тих людей, які будуть виконувати бойові задачі, і ефективність застосування сил і засобів безпосередньо на полі бою. Це дуже комплексне питання, яке має вирішуватися узгоджено з Генеральним штабом, військовим керівництвом, Міністерством оборони й всіма структурами, які до цього дотичні, — пояснив Дмитро Лазуткін.

Він розповів, що у його рідній 47-й окремій механізованій бригаді, звідки він перейшов до Міноборони, побратими постійно задають питання щодо демобілізації.

— Водночас вони самі кажуть, що наразі потрібно поповнення ще на тих позиціях, на яких вони знаходяться. Тому військові ситуацію розуміють, прекрасно розуміють, і ми будемо робити все можливе для того, щоб в майбутньому кількість ротацій, як мінімум, відповідала потребі у відновленні тих людей, які знаходяться на лінії фронту, — зазначив речник Міноборони.

Дмитро Лазуткін також відповів на питання чи можлива взагалі демобілізація під час повномасштабної війни.

— Я зараз не можу сказати, чи це можливо. Це залежить від дуже багатьох чинників — теоретичних та практичних. Ми розуміємо, якщо, наприклад, восени Путін оголосить мобілізацію в РФ, і цей процес буде масштабним, то це одне питання. Інше питання, якщо нам вдасться за рахунок західної підтримки, у тому числі змінити ситуацію на полі бою кардинально, — зазначив він.

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Речник Міноборони заявив, що зараз темпи мобілізації зросли.

— Ми маємо показники, які суттєво відрізняються від тих, які були наприкінці зими або на початку весни. Головне, щоб цей темп не було втрачено, і щоб дійсно відбувалося системне поповнення Сил оборони. 4,6 млн військовозобов’язаних оновили свої дані. Це говорить вже про те, що є база, з якою можна працювати, — додав він.

Дмитро Лазуткін також відповів на питання, чи є наразі потреба у зниженні призовного віку.

— Кількість тих, хто оновив свої військово-облікові дані, значно перевищує потреби війська на тепер. Тож, станом на зараз, гострої необхідності у зниженні мобілізаційного віку немає. Але ситуація на війні залежить від багатьох чинників і це може змінюватися. Наразі ми не бачимо такої необхідності, — пояснив він.

Речник Міноборони розповів, що контракти на проходження військової служби на один рік відповідно до чинного законодавства можуть підписувати медики, психологи й ті, кому не виповнилося 25 років.

Він заявив, що цього року в Україні активно розвивається рекрутинг — з початку року в рекрутингові центри було понад 10 тисяч звернень

— Наразі понад 3200 людей проходять оформлення в ТЦК, або вже навчаються у навчальних центрах. На онлайн-платформах взагалі було опрацьовано понад 300 тисяч резюме. Загалом 17−18 тисяч вакансій було розміщено з різних підрозділів Сил оборони: це і ЗСУ, і Нацгвардія, і СБУ, і Сили підтримки. Сили оборони зараз найбільший роботодавець в країні. Ви знаєте, що зарплати цілком достойні, додаткове грошове забезпечення також. Багато для кого це є стимулом і мотивацією, — резюмував Дмитро Лазуткін.

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Нагадаємо, Міністерство оборони України не планує впроваджувати електронні повістки в мобільний застосунок для військовозобов’язаних «Резерв+».

А речник Міноборони Дмитро Лазуткін розповів навіщо працівники ТЦК видають повістки на вулицях та коли це припиниться.

У Міноборони також розповіли, як новий закон мотивує українців йти на військову службу та кого мобілізують у першу чергу.