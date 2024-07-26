На Полтавщині завершили збір ранніх зернових і зернобобових культур — Пронін

На Полтавщині завершили збір ранніх зернових та зернобобових культур. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.
За словами Проніна, завдяки щоденній невтомній роботі аграріїв нині Полтавщина — із новим урожаєм.
Голова ПОВА додає: намолотили аграрії понад 1,6 тонн зерна.
Попереду аграріям необхідно зібрати ще урожай пізніх зернових культур на площі близько 1 млн га.
Нагадаємо, у червні виконувач обов'язків начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко заявив, що Кременчуччина цього року почала однією з перших збирати урожай.
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