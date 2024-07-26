На Полтавщині завершили збір ранніх зернових і зернобобових культур — Пронін

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На Полтавщині завершили збір ранніх зернових та зернобобових культур. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Філіп Пронін.

За словами Проніна, завдяки щоденній невтомній роботі аграріїв нині Полтавщина — із новим урожаєм.

Цього року аграрії віджнивували раніше, ніж торік, незважаючи на складні погодні умови. Серед зібраних ранніх зернових найбільше пшениці – 80%, також зібрали ячмінь, жито, овес, горох і ріпак. Полтавщина забезпечена продовольчим зерном.

Голова ПОВА додає: намолотили аграрії понад 1,6 тонн зерна.

Попереду аграріям необхідно зібрати ще урожай пізніх зернових культур на площі близько 1 млн га.

Нагадаємо, у червні виконувач обов'язків начальника Кременчуцької РВА Артем Даценко заявив, що Кременчуччина цього року почала однією з перших збирати урожай.