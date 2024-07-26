Електронних повісток у додатку «Резерв+» поки не буде — в Міноборони пояснили чому

Розробники програми технічно можуть зробити можливим надсилання повісток в електронному виді, але для цього має бути юридична основа, прийняття якої не залежить від Міністерства оборони
Міністерство оборони України не планує впроваджувати електронні повістки в мобільний застосунок для військовозобов’язаних «Резерв+».
Про це в інтерв’ю NV.ua. заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.
За його словами, згідно з нормами нового закону про вдосконалення мобілізації, зараз можна надсилати повістки поштою — рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.
Нагадаємо, речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін розповів про повістки поштою, притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку у вигляді штрафу без складання протоколу та обмеження прав на керування транспортним засобом. А також відповів на питання, якою буде мобілізація після 16 липня та чи призиватимуть колишніх поліцейських.
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