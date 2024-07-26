Електронних повісток у додатку «Резерв+» поки не буде — в Міноборони пояснили чому

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 220 Коментарів: 1

Розробники програми технічно можуть зробити можливим надсилання повісток в електронному виді, але для цього має бути юридична основа, прийняття якої не залежить від Міністерства оборони

Міністерство оборони України не планує впроваджувати електронні повістки в мобільний застосунок для військовозобов’язаних «Резерв+».

Про це в інтерв’ю NV.ua. заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

— Нині для цього відсутня нормативно-правова база. Тож юридичних підстав для цього поки що немає. Технічно розробники програми можуть зробити це в ті чи інші терміни. Але для цього має бути юридична основа. Це залежить вже не від нас, не від Міністерства, — пояснив він, відповідаючи на питання щодо розробки електронних повісток.

За його словами, згідно з нормами нового закону про вдосконалення мобілізації, зараз можна надсилати повістки поштою — рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

— Відповідно, це механізм, який буде застосовуватися. Про електронні повістки поки що взагалі не йдеться, — додав Дмитро Лазуткін.

Нагадаємо, речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін розповів про повістки поштою, притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку у вигляді штрафу без складання протоколу та обмеження прав на керування транспортним засобом. А також відповів на питання, якою буде мобілізація після 16 липня та чи призиватимуть колишніх поліцейських.