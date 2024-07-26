Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Микола Корецький
Нове футбольне поле відкрили на Петрівці!
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Війна

Електронних повісток у додатку «Резерв+» поки не буде — в Міноборони пояснили чому

Сьогодні, 11:01 Переглядів: 220 Коментарів: 1

 

Розробники програми технічно можуть зробити можливим надсилання повісток в електронному виді, але для цього має бути юридична основа, прийняття якої не залежить від Міністерства оборони  

Міністерство оборони України не планує впроваджувати електронні повістки в мобільний застосунок для військовозобов’язаних «Резерв+».

Про це в інтерв’ю NV.ua. заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

— Нині для цього відсутня нормативно-правова база. Тож юридичних підстав для цього поки що немає. Технічно розробники програми можуть зробити це в ті чи інші терміни. Але для цього має бути юридична основа. Це залежить вже не від нас, не від Міністерства, — пояснив він, відповідаючи на питання щодо розробки електронних повісток.

За його словами, згідно з нормами нового закону про вдосконалення мобілізації, зараз можна надсилати повістки поштою — рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.

— Відповідно, це механізм, який буде застосовуватися. Про електронні повістки поки що взагалі не йдеться, — додав Дмитро Лазуткін.

Нагадаємо, речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін розповів про повістки поштою, притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил військового обліку у вигляді штрафу без складання протоколу та обмеження прав на керування транспортним засобом. А також відповів на питання, якою буде мобілізація після 16 липня та чи призиватимуть колишніх поліцейських.

ПО ТЕМІ:

Повістки поштою, штраф без протоколу та обмеження прав водія – речник ТЦК про те, що чекає на порушників

На Полтавщині ТЦК готуються до розсилки повісток поштою

Кабмін впорядкував механізм надсилання повісток ТЦК поштою

Кабмін уточнив правила відправлення повісток ТЦК поштою: що змінилося

Міноборони планує додати в застосунок «Резерв+» нові функції

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Міноборони повістки Резерв+ військовозобов'язані пошта
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

4 534
1
zzzzzz:
Сьогодні, 12:31

Поки не буде🤣


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 25 від 20 червня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 24 від 13 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 23 від 6 червня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 22 від 30 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 21 від 23 травня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх