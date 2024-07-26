Штурмовики 15 слов'янської бригади НГУ потребують нашої допомоги

— Дуже дякую всім, хто задонатив на терміновий збір на ліки для 54 ОМБР. Вкрай були потрібні антибіотики, протизапальні, анальгетики. Все купили й вже відправили на нуль. Безмежно дякую всім добродіям! Хай ваше добро повернеться вам сторицею! — дякує волонтерка з Кобеляк Марина Сідаш.

Волонтерка нагадує, що кожну хвилину, кожну секунду наші мужні захисники стоять на захисті нашої країни, на захисті кожного з нас. От і ми маємо діяти — не зупинятися, допомагати, підтримувати й наближати перемогу.

Зараз хлопці-штурмовики 15 слов’янської бригади НГУ дуже потребують нашої допомоги. Їм потрібен коліматорний приціл EOTech EXPS3-4 зі збільшувачем G33FTS (HHS1). Це та річ, без якої важко обійтись, вирушаючи на бойове завдання.

— Дуже прошу підтримати збір для нашого земляка Едуарда Редьки, який захищає нас на донецькому напрямку. Вартість приладу — 60-70 тис. грн. Сума чимала, але хлопцям вкрай треба цей приціл. Без нього ніяк. Нам важко, а їм в рази важче, — закликає пані Марина.