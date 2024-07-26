Штурмовики 15 слов'янської бригади НГУ потребують нашої допомоги

Вкрай потрібен коліматорний приціл, без якого важко обійтися
Зараз хлопці-штурмовики 15 слов’янської бригади НГУ дуже потребують нашої допомоги.
Їм потрібен коліматорний приціл EOTech EXPS3-4 зі збільшувачем G33FTS (HHS1). Це та річ, без якої важко обійтись, вирушаючи на бойове завдання.
Хлопці дуже сподіваються на нашу підтримку. Ми не можемо їх підвести, адже завдяки їм ми живемо відносно спокійне життя.
Приєднуйтесь, будь ласка.
5168 7520 0523 0993
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