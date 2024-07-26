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Штурмовики 15 слов'янської бригади НГУ потребують нашої допомоги

Сьогодні, 11:30 Переглядів: 156

Вкрай потрібен коліматорний приціл, без якого важко обійтися
Збір, про який «Кременчуцький ТелеграфЪ» розповідав кілька днів тому, закритий.
— Дуже дякую всім, хто задонатив на терміновий збір на ліки для 54 ОМБР. Вкрай були потрібні антибіотики, протизапальні, анальгетики. Все купили й вже відправили на нуль. Безмежно дякую всім добродіям! Хай ваше добро повернеться вам сторицею! — дякує волонтерка з Кобеляк Марина Сідаш.
Волонтерка нагадує, що кожну хвилину, кожну секунду наші мужні захисники стоять на захисті нашої країни, на захисті кожного з нас. От і ми маємо діяти — не зупинятися, допомагати, підтримувати й наближати перемогу.

Зараз хлопці-штурмовики 15 слов’янської бригади НГУ дуже потребують нашої допомоги.

Їм потрібен коліматорний приціл EOTech EXPS3-4 зі збільшувачем G33FTS (HHS1). Це та річ, без якої важко обійтись, вирушаючи на бойове завдання.

— Дуже прошу підтримати збір для нашого земляка Едуарда Редьки, який захищає нас на донецькому напрямку. Вартість приладу — 60-70 тис. грн. Сума чимала, але хлопцям вкрай треба цей приціл. Без нього ніяк. Нам важко, а їм в рази важче, — закликає пані Марина.
 

Хлопці дуже сподіваються на нашу підтримку. Ми не можемо їх підвести, адже завдяки їм ми живемо відносно спокійне життя.

Приєднуйтесь, будь ласка.

5168 7520 0523 0993

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Оголошений великий збір на комплектуючи для дронів для 24 бригади.

Колишній командир окремого взводу снайперів Тарас В’юн потребує допомоги.

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Автор: Мирослава Українська
Теги: допомога ЗСУ волонтери збір
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