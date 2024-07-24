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Терміново потрібні ліки для бійців на передову

Сьогодні, 13:31 Переглядів: 148

Медикиня Ірина Строчка звертається по допомогу для бійців 54 ОМБр. Волонтери оголошують терміновий збір
Нашим військовим з 54 ОМБР, які знаходяться на донецькому напрямку, дуже потрібна термінова допомога.
— Відкриваємо терміновий збір на ліки. Дуже потрібні антибіотики, протизапальні, анальгетики. Це все на нуль. Туди, де зубний біль полегшить тільки таблетка — стоматологів там немає. Туди, де після поранення одразу треба випити ліки з піл-паку, аби одразу надати собі першу допомогу. Будь ласка, по можливості долучіться — купіть будь-які ліки зі списку або допоможіть фінансово, — звертається волонтерка з Кобеляк Марина Сідаш.
Потреба в ліках:
  • Кетанов таблетки
  • Кетанов розчин для ін'єкцій
  • Моксифлоксацин таблетки
  • Мелоксикам таблетки
  • Кеталонг таблетки
  • АЦЦ ЛОНГ 600 шипучі таблетки
  • Лоперамід
  • Інгаліпт спрей
  • Льодяники від кашлю
  • Льодяники від болю в горлі
  • Ацетилсаліцилова кислота
  • Краплі від нежитю
  • Цитрамон
  • Диклоберл розчин для ін'єкцій.
— Будь ласка, підтримаймо разом тих, хто захищає нас! — звертається волонтерка.
Реквізити рахунку
Отримувач СІДАШ МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
IBAN UA803052990262006400937936244
РНОКПП/ЄДРПОУ 3130314660
Карта Приват 5168 7520 0523 0993

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Автор: Мирослава Українська
Теги: збір війна волонтери ОМБр допомога військовим
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