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Бійці 24 ОМБр ім. короля Данила подарували «Кременчуцькому Телеграфу» свій прапор

Сьогодні, 11:21 Переглядів: 210

Військовослужбовці 24 ОМБр, які виконують бойові завдання в районі Часового Яру, надіслали в редакцію «Кременчуцького Телеграфа» свій прапор з вдячністю за інформаційну підтримку

Воїни 24 ОМБр імені короля Данила, серед яких є також уродженці Полтавщини, разом із побратимами з інших підрозділів Сил оборони титанічними зусиллями стримують навалу росіян на Часів Яр.

Як повідомляє пресслужба бригади, значно переважаючі сили росіян продовжують наступати на місто. Основні бої точаться на лінії каналу Сіверський Донець — Донбас. Битва за Часів Яр триває.

Зараз нашим воїнам дуже потрібна підтримка.

Оголошений великий збір на комплектуючи для дронів для 24 бригади.

Ціль — 3 000 000 грн до 24 серпня.

Збір необхідний для забезпечення більшої дальності польотів та якості уражень.

Посилання на основну банку: https://send.monobank.ua/jar/8aMCUBR6HP

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Автор: Мирослава Українська
Теги: війна донати Часів Яр
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