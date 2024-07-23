У центрі Кременчука на перехресті зіткнулися два легковики

Сьогодні, 11:24 Переглядів: 282

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих

Сьогодні, 23 липня, у Кременчуці на перехресті вулиць Соборної та Шевченка сталася дорожньо-транспортна пригода. Очевидцем події став кореспондент «Кременчуцького Телеграфа».

За попередньою інформацією, зіткнулися легковики Mitsubishi та Nissan.

Машини зазнали механічних пошкоджень, постраждалих попередньо немає.

На місці працюють представники патрульної поліції.

Рух на перехресті частково ускладнений, тож водіям варто зважати на це при плануванні маршруту у тому напрямку.

Також на перехресті не працюють світлофори у зв'язку із погодинними відключеннями світла.

Нагадаємо, днями на перехресті вулиць Троїцька і Перемоги сталась аварія.