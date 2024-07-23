У Полтаві збили велосипедиста — поліція

У понеділок, 22 липня, близько 10.40 у Полтаві сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляють у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За попередньою версією слідства, 43-річний водій автомобіля Renault Duster зіткнувся із 40-річним велосипедистом. Внаслідок аварії велосипедист травмувався, його госпіталізували.
Поліція порушила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому травми середнього ступеня тяжкості) Кримінального кодексу України.
Правоохоронці встановлюють причини та обставини події.
Нагадаємо, минулого тижня на перехресті у Полтаві в аварії постраждав велосипедист.
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