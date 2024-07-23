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На Полтавщині остаточно ухвалили перейменування вулиць: які нові назви з'являться у Кременчуці

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 340

 

Поки що у Кременчуці змінили назви для шести вулиць

У Кременчуці та на Полтавщині завершився процес перейменування вулиць у населених пунктах. Відповідне розпорядження 19 липня оприлюднили на сайті Полтавської облвійськадміністрації.

Нові назви отримали 361 вулиця та провулок у 50 громадах області.

— Дев’ять місяців над цим працювали громади. Ми впоралися менше ніж за три. Це період безперервної роботи, консультацій, обговорень, круглих столів. Постійний розгляд звернень від громадян, громадських об’єднань, громад, Українського інституту національної пам’яті та інших, — коментує начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Для кращого дослідження питання перейменування долучилися науковці, історики, краєзнавці, культурологи. Нові назви намагалися обрати таким чином, аби вони були пов'язані із місцевими українцями та героями, яких варто знати та пам'ятати.

Що у Кременчуці

У Кременчуцькій громаді процес обговорення нових топонімічних назв тривав довго і бурхливо. Тому перейменували у місті поки що лише 6 вулиць.

Вулиця Федора Єгорова Вулиця Христини Алчевської
Вулиця Антона Макаренка Вулиця Михайла Драгоманова
Вулиця Партизанська Вулиця Соні Делоне
Вулиця Петра Чайковського Вулиця Вадима Кришталя
Вулиця Івана Черняховського Вулиця Капітана Мовчана
Провулок Лютневий Провулок Козака Кременя

Хоча на одному з останніх засідань комісії з питань найменування об'єктів топоніміки, увічнення пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків у межах Кременчуцької громади на порядок денний було винесено обговорення перейменування 15 вулиць та провулків у місті.

«Давайте позбуватися цих назв»: у Кременчуці обрали назви для перейменування 8-ми вулиць

Загалом же у Кременчуцькому районі перейменували 43 вулиці та провулки. Ознайомитися з їхнім переліком можна за посиланням.

Нагадаємо, у Кременчуці хочуть перейменувати вулицю Верхньодніпровську на честь загиблого воїна Віталія Філіппова.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: kalushcity.gov.ua
Теги: перейменування вулиці Кременчук
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