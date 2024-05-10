«Давайте позбуватися цих назв»: у Кременчуці обрали назви для перейменування 8-ми вулиць

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Ще по деяким вулицям комісія не прийняла рішення про внесення до списку на перейменування

Сьогодні, 10 травня, у стінах філії № 3 Кременчуцької міської публічної бібліотеки комісія з питань найменування об'єктів топоніміки, увічнення пам’яті видатних діячів і подій, встановлення пам’ятних знаків у межах Кременчуцької громади обрала назви для перейменування ще 8-ми вулиць у місті. Про це передає журналістка «Кременчуцького Телеграфа» з місця події.

Головував на комісії секретар міськради Юрій Гриценко.

— З початку роботи комісії ми з вами провели досить велику роботу — за цей період було перейменовано 156 об'єктів топонімів у рамках процесу деколонізації. Але згодом надійшли ще пропозиції, які стосуються інших 15 вулиць, які на думку Інституту національної пам’яті треба ще переглянути. Хоча ми їх усі уже з вами розглядали до цього. Тому назви усіх цих вулиць винесли на ваш розсуд. Ми обговоримо зараз ці пропозиції, проголосуємо — і тоді наше рішення буде розглядатися у Полтавській обласній військовій адміністрації.

Також Гриценко додав, що окрім рішення комісії, громадяни також можуть подавати свої пропозиції до ОВА, де вони також будуть розглянуті.

На розгляд щодо перейменування винесли вулиці:

вулиця Народних Ополченців;

проїзд Ополченський;

провулок Івана Торубари;

вулиця Фурштадська;

вулиця Партизанська;

вулиця Миколи Залудяка;

вулиця Чайковського;

вулиця Макаренка;

вулиця Дружинницька;

вулиця Черняховського;

вулиця Федора Єгорова;

вулиця Халаменюка;

провулок Делегатський;

провулок Лютневий;

вулиця Ананія Розмислова.

Проте після довгої та палкої дискусії, яка тривала майже півтори години, члени комісії погодили нові назви тільки для 8 вулиць із переліку.

вул. Чайковського вул. Вадима Кришталя вул. Макаренка вул. Михайла Драгоманова вул. Дружинницька вул. Хорожівська вул. Черняховського вул. Капітана Мовчана вул. Федора Єгорова вул. Христини Алчевської пров. Делегатний пров. Сергія Подолинського пров. Лютневий пров. Козака Кременя вул. Ананія Розмислова вул. Соні Делоне

Щодо обрання нових назв для інших вулиць комісія так і не змогла прийняти рішення.

До прикладу, депутатка Лариса Гориславець запропонувала перейменувати вулицю Халаменюка на вулицю Симона Петлюри.

— Я вважаю, що нам треба саме зараз називати вулиці іменами українських діячів. У нас Мазепа довгий час був зрадником України, у нас Петлюра довгий час був керівником бандформувань українських. Хоча насправді для мене постать Петлюри — це постать за значимістю співставна з Валерієм Залужним! Залужний зараз зміг об'єднати українське військо проти російської армії, а у 1918 році отаманом українського війська був Симон Петлюра. І він вистояв, і Українська Народна Республіка трималася чотири роки як незалежна держава Тому я й виступаю з проханням перейменувати центральну вулицю Халаменюка на вулицю Симона Петлюри. Давайте вже нарешті будемо позбуватися цих радянських назв!

Аргументувала пані Гориславець своє рішення також і тим, що поруч із цією вулицею знаходиться уже перейменований провулок Симона Петлюри. Проте він невеликий, а усі будівлі, які знаходяться там, не мають адресної приналежності до цього провулку.

Комісія не змогла прийняти рішення щодо обрання назви для перейменування вулиці Халаменюка, тож Юрій Гриценко порадив депутатці направити листа із такою пропозицією до Полтавської облвійськадміністрації.

Рішення комісії про обрання нових назв для перейменування вулиць до 15 травня направлять до ПОВА, а там уже до 27 липня мають винести відповідне рішення щодо перейменування.

Нагадаємо, наприкінці минулого року на засідання комісії обрали назви для перейменування двох вулиць у Крюкові. Вулицю Чечелівську перейменують на вулицю Сержанта Андросова. Назву вулиці Заводської змінять на честь загиблого розвідника з Кременчука Андрія Гончарова.