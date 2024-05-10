Де у Кременчуці у суботу не буде світла: перелік адрес
Сьогодні, 19:03
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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи
У суботу, 11 травня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання — енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
З 8.00 до 17.00
- вул. Гайдамацька, 31-57;
- пров. Диканський, 4-14;
- пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;
- вул. Костянтина Острозького, 28-54;
- вул. Різдвяна, 1-29;
- просп. Лесі Українки, 18;
- вул. Василя Стуса, 43/1-64;
- вул. Кавалерійська, 2;
- пров. Сергія Петренка, 1-21;
- туп. 1-й Озерний, 4-8;
- пров. Кам’яногірський, 3/1-24;
- вул. Озерна, 3-13;
- туп. Озерний, 3/7-26/13;
- вул. Садківська, 15/20-30/15;
- пров. Садківський, 2-34А;
- туп. Садківський, 3/3-23;
- туп. 1-й Деповський, 3-8;
- туп. 2-й Деповський, 3-7;
- вул. Деповська, 1-57;
- вул. Запорізька, 7, 10, 12;
- вул. Миколи Кучми, 1-46;
- пров. Сковороди, 2-8;
- пров. Столярний, 32-57;
- вул. Фурштадська, 1-19/25.
З 8.00 до 20.00
- с. Мала Кохнівка;
- с.Соснівка.
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