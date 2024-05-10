Де у Кременчуці у суботу не буде світла: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У суботу, 11 травня, у Кременчуці у деяких районах буде відсутнє електропостачання — енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00 вул. Гайдамацька, 31-57;

пров. Диканський, 4-14;

пров. Дмитра Вишневецького, 17-31;

вул. Костянтина Острозького, 28-54;

вул. Різдвяна, 1-29;

просп. Лесі Українки, 18;

вул. Василя Стуса, 43/1-64;

вул. Кавалерійська, 2;

пров. Сергія Петренка, 1-21;

туп. 1-й Озерний, 4-8;

пров. Кам’яногірський, 3/1-24;

вул. Озерна, 3-13;

туп. Озерний, 3/7-26/13;

вул. Садківська, 15/20-30/15;

пров. Садківський, 2-34А;

туп. Садківський, 3/3-23;

туп. 1-й Деповський, 3-8;

туп. 2-й Деповський, 3-7;

вул. Деповська, 1-57;

вул. Запорізька, 7, 10, 12;

вул. Миколи Кучми, 1-46;

пров. Сковороди, 2-8;

пров. Столярний, 32-57;

вул. Фурштадська, 1-19/25. З 8.00 до 20.00 с. Мала Кохнівка;

с.Соснівка.

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