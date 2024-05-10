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Спорт

Кременчуцький спортліцей долучився до «Всеукраїнської національно-патріотичної онлайн-руханки»

Сьогодні, 20:02 Переглядів: 61

Учасники виконували вправи, підкреслюючи важливість фізичної активності та підтримуючи національно-патріотичні цінності

Кременчуцький спортивний ліцей імені Піддубного взяв участь у проєкті «Всеукраїнська національно-патріотична онлайн-руханка», повідомили на фейсбук-сторінці закладу. Ця ініціатива спрямована на привернення уваги українців до фізичної активності та важливості фізичного здоров’я.

Учасники ліцею виконали різноманітні вправи, присвячені Всесвітньому дню руху заради здоров’я, підкреслюючи значення спорту в сучасному житті та підтримуючи національно-патріотичні цінності.

Цілі проєкту:

  • Підвищити обізнаність щодо важливості фізичної активності.
  • Привернути увагу до здорового способу життя.
  • Об'єднати українців у підтримці національно-патріотичних цінностей.

Нагадаємо, що раніше вихованці Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного долучилися до Всеукраїнського флешмобу White card, організованого з нагоди Всесвітнього дня здоров’я.

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Автор: Руслана Горгола
Теги: спортивний ліцей руханка раптівка
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