Кременчуцький спортліцей долучився до «Всеукраїнської національно-патріотичної онлайн-руханки»

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Кременчуцький спортивний ліцей імені Піддубного взяв участь у проєкті «Всеукраїнська національно-патріотична онлайн-руханка», повідомили на фейсбук-сторінці закладу. Ця ініціатива спрямована на привернення уваги українців до фізичної активності та важливості фізичного здоров’я.

Учасники ліцею виконали різноманітні вправи, присвячені Всесвітньому дню руху заради здоров’я, підкреслюючи значення спорту в сучасному житті та підтримуючи національно-патріотичні цінності.

Цілі проєкту:

Підвищити обізнаність щодо важливості фізичної активності.

Привернути увагу до здорового способу життя.

Об'єднати українців у підтримці національно-патріотичних цінностей.

Нагадаємо, що раніше вихованці Кременчуцького спортивного ліцею імені І.М. Піддубного долучилися до Всеукраїнського флешмобу White card, організованого з нагоди Всесвітнього дня здоров’я.