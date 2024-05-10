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Франко-німецький телеканал Arte розпочав зйомки фільму про співробітниць Ferrexpo

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Випуск фільму запланований на вересень

Продюсерка Олександра Олександренко й режисер Джеймс Декопен франко-німецького телеканалу Arte майже тиждень проводили відеозйомку на виробничих майданчиках Полтавського та Єристівського ГЗК. У фокусі їхньої уваги опинилися жінки, які працюють у нетипових для них професіях, — майстерка дільниці пресфільтрації цеху виробництва окатків Вероніка Тараненко та водійка великовантажних автосамоскидів у кар’єрі Олена Нерода-Ніколайчук. Жінок відзняли для документального фільму про нескорених українок, які живуть, працюють та розвиваються в умовах війни.

Вероніка Тараненко працює на Полтавському ГЗК з 2016 року, починала фільтрувальницею, потому ж опанувала професії машиністки насосних установок та машиністки конвеєра. Коли торік у цеху виробництва окатків запрацювала нова дільниця пресфільтрації, перейшла туди працювати майстеркою. Пишається, що має змогу працювати на новій дільниці з унікальним обладнанням, аналогів якому немає в Україні.

2018 року Олена Нерода-Ніколайчук стала першою з п’яти жінок-водійок у кар’єрі Єристівського ГЗК. У лютому 2024 року Олена отримала кваліфікацію на кермування 220-тонником і вже кілька разів ділилася своїм досвідом з водійками з усієї України в рамках україно-шведського проєкту Reskilling Ukraine, покликаного навчити українок нових професій, щоб продовжувати самореалізацію навіть в умовах війни.

«Раді були співпрацювати з франко-німецьким телеканалом, представники якого особисто відвідали виробничі майданчики Ferrexpo й на власні очі побачили, як на підприємствах компанії впроваджуються ініціативи для підтримки жіночого лідерства. Тішить, що ми можемо показати й успішні виробничі проєкти, впроваджені після повномасштабного вторгнення, й чудові умови, в яких однаково комфортно працювати й жінкам, і чоловікам», — наголосив Владислав Мортіков, в. о. начальника департаменту корпоративних комунікацій Ferrexpo в Україні, команда якого співпрацювала з журналістами Arte під час їхнього кількаденного перебування на Полтавщині.

Випуск фільму запланований на вересень поточного року після завершення процесу обробки та монтажу всіх відзнятих відео. Його транслюватимуть як у Європі, так і на українських телеканалах.
На підприємствах залізорудної компанії Ferrexpo з активами на Полтавщині з 2019 року дотримуються стратегії Diversity, Equity & Inclusion, надаючи й чоловікам, і жінкам рівні умови для професійного й особистісного розвитку, професійного зростання, а також приділяючи пильну увагу підтримці жіночого лідерства. Ініціативи компанії Inclusion School та Femunity допомагають поширювати цінності компанії не лише всередині її підприємств, а й у громадах, на території яких функціонують Полтавський, Єристівський та Біланівський ГЗК, що входять до складу Ferrexpo.

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Автор: Аліса Котова
Теги: Ferrexpo
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