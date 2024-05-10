У поминальні дні біля кладовищ чергуватиме поліція — можуть перевіряти людей

Сьогодні, 22:00 Переглядів: 426

В Україні у поминальні дні біля кладовищ чергуватимуть поліцейські. Правоохоронці можуть перевіряти людей, повідомила заступниця начальника Департаменту комунікацій Нацполіції Юлію Гірдвіліс в ефірі телемарафону.

— Відповідно у ці дні буде посилений варіант несення служби поблизу кладовищ. Правоохоронці у складі понад 12 тисяч забезпечуватимуть правопорядок. За інформацією Головних управлінь Нацполіції, в регіонах такі поминальні заходи пройдуть на понад 9 000 кладовищ. Окремо хочемо наголосити, що відвідувати у ці дні кладовища або ні — це вибір кожного. Але ми повинні розуміти, що це є відкрита місцевість. Це підвищений ризик. І укриттів, на жаль, поряд там немає, — сказала вона.

Представниця поліції закликала українців бути обережними на кладовищах, обмежити час перебування.

Нагадаємо, в Україні з 12 до 15 травня проходять поминальні дні. У цей період українці традиційно відвідують кладовища. Графік їх роботи можна подивитись ТУТ. Проїзд 11 та 12 травня буде безкоштовним. Також 12 травня у Кременчуці посилять рух громадського транспорту на маршрутах, які проходять поблизу кладовищ.