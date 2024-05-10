В Україні у поминальні дні біля кладовищ чергуватимуть поліцейські. Правоохоронці можуть перевіряти людей, повідомила заступниця начальника Департаменту комунікацій Нацполіції Юлію Гірдвіліс в ефірі телемарафону.
Представниця поліції закликала українців бути обережними на кладовищах, обмежити час перебування.
Нагадаємо, в Україні з 12 до 15 травня проходять поминальні дні. У цей період українці традиційно відвідують кладовища. Графік їх роботи можна подивитись ТУТ. Проїзд 11 та 12 травня буде безкоштовним. Також 12 травня у Кременчуці посилять рух громадського транспорту на маршрутах, які проходять поблизу кладовищ.
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