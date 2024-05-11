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Кременчуцька дитяча музична школа № 1 отримає нове ім'я

Сьогодні, 08:01 Переглядів: 679

 

Музичний заклад позашкільної освіти носитиме ім'я видатного композитора Миколи Лисенка

Кременчуцьку дитячу музичну школу № 1 перейменують. Замість імені Чайковського комісія з питань найменування об'єктів топоніміки учора, 10 травня, ухвалила рішення присвоїти їй ім’я видатного українського композитора Миколи Лисенка.

Перед комісією виступив представник адміністрації музичної школи — заступник директора з навчальної роботи Євген Корнутенко.

 

За його словами, 25 квітня 2024 року на трудових зборах колективу музичної школи усі працівники одностайно прийняли рішення змінити назву.

— Нам треба змінювати Петра Ілліча Чайковського, тому що це російський композитор, на Миколу Віталійовича Лисенка. Це фундатор, засновник української класичної музики та засновник композиторської школи. Крім того, Лисенко — це наш земляк (народився у селі Гриньки Кременчуцького району — ред.). Це культурний скарб нашої нації, — говорить Євген Корнутенко.

Комісія на чолі із секретарем міськради Юрієм Гриценком підтримала таке рішення колективу музичної школи та одноголосно проголосувала за перейменування Кременчуцької дитячої музичної школи №  1 імені І.П. Чайковського на Кременчуцьку дитячу музичну школу №  1 імені М.В. Лисенка.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року на облаштування укриття у Кременчуцькій дитячій музичній школі №1 з міського бюджету виділили 1,5 млн грн.

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Автор: Яна Гудзь Джерело фото: uk.wikipedia.org
Теги: музична школа перейменування
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