Сьогодні, 11 травня, в Глобиному прощатимуться з загиблим Героєм Володимиром Романом

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Глобинців закликають провести Героя «живим коридором» по вулицях Травнева і Центральна - в громаді оголошений День Жалоби

Церемонія прощання із полеглим захисником України Володимиром Романом відбудеться сьогодні, 11 травня, о 10.00 в місті Глобине біля пам’ятника Захисникам України (скульптурне зображення святого Архистратига Михаїла, вул. Центральна).

Про це повідомляють на офіційній сторінці Глобинської міської територіальної громади у Facebook.

- Закликаємо глобинців прийти завчасно та провести Героя «живим коридором» по вулицях Травнева і Центральна. Панахида за українським воїном розпочнеться о 10.30 у Свято-Михайлівському храмі. На знак скорботи за загиблим захисником України 11 травня у Глобинській громаді оголошено Днем Жалоби, - йдеться у повідомленні.

У цей день на території громади буде приспущено Державний прапор України на адміністративних будівлях, будинках і спорудах комунальної власності, а також скасовано усі святково-розважальні заходи.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким загиблого захисника України.

Вічна Слава Герою!