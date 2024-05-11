Микола Корецький
У переддень святкування Великодня, я із задоволенням передав нову серію подарунків дітям та дорослим з інвалідністю.
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Богдан Лазоренко
Що чекає на Кременчук після перемоги і виборів? Далі говоримо про Малецького та адмінресурс. Частина третя
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в мовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Воїни світла, Війна

Сьогодні, 11 травня, в Глобиному прощатимуться з загиблим Героєм Володимиром Романом

Сьогодні, 09:00 Переглядів: 253

 

Глобинців закликають провести Героя «живим коридором» по вулицях Травнева і Центральна - в громаді оголошений День Жалоби

Церемонія прощання із полеглим захисником України Володимиром Романом відбудеться сьогодні, 11 травня, о 10.00 в місті Глобине біля пам’ятника Захисникам України (скульптурне зображення святого Архистратига Михаїла, вул. Центральна).

Про це повідомляють на офіційній сторінці Глобинської міської територіальної громади у Facebook.

- Закликаємо глобинців прийти завчасно та провести Героя «живим коридором» по вулицях Травнева і Центральна. Панахида за українським воїном розпочнеться о 10.30 у Свято-Михайлівському храмі. На знак скорботи за загиблим захисником України 11 травня у Глобинській громаді оголошено Днем Жалоби, - йдеться у повідомленні.

У цей день на території громади буде приспущено Державний прапор України на адміністративних будівлях, будинках і спорудах комунальної власності, а також скасовано усі святково-розважальні заходи.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким загиблого захисника України.

Вічна Слава Герою!

ПО ТЕМІ:

На російсько-українській війні під Авдіївкою загинув військовий з Кременчуччини Володимир Роман

0
Автор: Віктор Крук
Теги: Глобине Глобинська міська територіальна громада Прощання поховання
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 11 від 14 березня 2024)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 10 від 7 березня 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 9 від 29 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 8 від 22 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 7 від 15 лютого 2024

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх