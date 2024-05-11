Сьогодні, 11 травня, в Глобиному прощатимуться з загиблим Героєм Володимиром Романом

Глобинців закликають провести Героя «живим коридором» по вулицях Травнева і Центральна - в громаді оголошений День Жалоби
Церемонія прощання із полеглим захисником України Володимиром Романом відбудеться сьогодні, 11 травня, о 10.00 в місті Глобине біля пам’ятника Захисникам України (скульптурне зображення святого Архистратига Михаїла, вул. Центральна).
Про це повідомляють на офіційній сторінці Глобинської міської територіальної громади у Facebook.
У цей день на території громади буде приспущено Державний прапор України на адміністративних будівлях, будинках і спорудах комунальної власності, а також скасовано усі святково-розважальні заходи.
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює співчуття рідним та близьким загиблого захисника України.
Вічна Слава Герою!
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