ОСББ можуть отримати компенсацію до 3 млн грн за допомогу енергосистемі країни

В Україні на постійній основі працює Штаб із підготовки до наступного опалювального сезону. Кабмін розраховує протягом наступного півріччя суттєво децентралізувати енергосистему країни.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 10 травня - повідомляє «Урядовий портал».
Він додав, що НКРЕКП ухвалило відповідне рішення про те, що нові генеруючі установки будуть приєднуватися до електричних мереж за спрощеною процедурою та без сплати ставки за приєднання.
Прем’єр-міністр також відзначив, що ситуація в енергетиці зараз дуже складна, а ремонти мережі електропередачі та генерації йдуть 24/7.
Як зауважив прем’єр-міністр, у квітні Україна була вимушена імпортувати електроенергії на третину більше, ніж у березні. За його словами, «Укренерго» постійно залучає допомогу від наших сусідів.
Денис Шмигаль закликав населення до економії електроенергії, особливо у вечірній час.
Нагадаємо, «Укренерго» закликає економити електроенергію — усі вцілілі електростанції зараз працюють на максимумі.
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