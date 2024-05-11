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ОСББ можуть отримати компенсацію до 3 млн грн за допомогу енергосистемі країни

Сьогодні, 10:03 Переглядів: 210

 

В уряді хочуть децентралізувати енергосистему України

В Україні на постійній основі працює Штаб із підготовки до наступного опалювального сезону. Кабмін розраховує протягом наступного півріччя суттєво децентралізувати енергосистему країни.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 10 травня - повідомляє «Урядовий портал».

- Велику ставку робимо на децентралізацію енергосистеми. Фонд енергоефективності запустив програму «ГрінДІМ». ОСББ можуть отримати компенсацію до 1 млн грн за встановлення сонячних електростанцій та до 2 млн грн за встановлення теплових насосів для опалення, — зауважив очільник уряду.

Він додав, що НКРЕКП ухвалило відповідне рішення про те, що нові генеруючі установки будуть приєднуватися до електричних мереж за спрощеною процедурою та без сплати ставки за приєднання.

- Розраховуємо, що протягом наступного півріччя зможемо суттєво децентралізувати нашу енергосистему, — підкреслив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр також відзначив, що ситуація в енергетиці зараз дуже складна, а ремонти мережі електропередачі та генерації йдуть 24/7.

Як зауважив прем’єр-міністр, у квітні Україна була вимушена імпортувати електроенергії на третину більше, ніж у березні. За його словами, «Укренерго» постійно залучає допомогу від наших сусідів.

Денис Шмигаль закликав населення до економії електроенергії, особливо у вечірній час.

Нагадаємо, «Укренерго» закликає економити електроенергію — усі вцілілі електростанції зараз працюють на максимумі.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кабмін ОСББ сонячна електростанція компенсація енергосистема
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