«Укренерго» закликає економити електроенергію — усі вцілілі електростанції зараз працюють на максимумі

Особливо велика потреба в ощадливому споживанні електроенергії є в години добового максимуму — з 19.00 до 22.00
Диспетчерський центр «Укренерго» закликає українців щодня ощадливо споживати електроенергію, особливо у вечірній час - з 19.00 до 22.00. Адже усі вцілілі електростанції та високовольтні підстанції працюють на максимумі своїх можливостей, щоб виробити та передати достатньо електроенергії для покриття потреб споживачів. Зараз енергетики одночасно працюють над двома важливими завданнями: ліквідацією наслідків масованих ракетних та дронових ударів росіян та підготовкою до наступного опалювального сезону. Про це інформує пресслужба оператора енергомережі України.
Пресслужба оператора енергомереж зазначає, що коли ж споживання в енергосистемі країни зростає, а збільшити виробництво електроенергії можливості немає, енергетики змушені вдаватись до обмеження споживання, інакше обладнанню загрожують технологічні пошкодження.
Як повідомлялося, під час найбільшої за час повномасштабної війни атаки на українську енергетику 22 березня 8 ракет влучили у ДніпроГЕС, через що станція припинила роботу. За даними «Укргідроенерго», внаслідок цього компанія втратила 20% своїх генеруючих потужностей. Великих пошкоджень зазнала Харківська ТЕЦ-5, яка також зупинила роботу.
У державному «Центренерго» заявляли, що 29 березня ударами росіян знищена Зміївська ТЕС, а 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС. Відтак, «Центренерго» втратило 100% генерації.
Група ДТЕК після масованої атаки 29 березня заявила, що пошкодження зазнали 80% енергоблоків її ТЕС.
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