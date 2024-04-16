«Укренерго» закликає економити електроенергію — усі вцілілі електростанції зараз працюють на максимумі

Сьогодні, 08:49 Переглядів: 95

Особливо велика потреба в ощадливому споживанні електроенергії є в години добового максимуму — з 19.00 до 22.00

Диспетчерський центр «Укренерго» закликає українців щодня ощадливо споживати електроенергію, особливо у вечірній час - з 19.00 до 22.00. Адже усі вцілілі електростанції та високовольтні підстанції працюють на максимумі своїх можливостей, щоб виробити та передати достатньо електроенергії для покриття потреб споживачів. Зараз енергетики одночасно працюють над двома важливими завданнями: ліквідацією наслідків масованих ракетних та дронових ударів росіян та підготовкою до наступного опалювального сезону. Про це інформує пресслужба оператора енергомережі України.

— Обсяг пошкоджень енергооб’єктів після трьох масованих комбінованих атак ворога надзвичайно великий... Але навіть в цій складній ситуації не можна знехтувати ремонтною кампанією, під час якої електростанції готують своє обладнання до наступного опалювального періоду. Для ремонту частину обладнання треба зупиняти, що зменшує можливості електростанцій виробляти електроенергію, — пояснили в «Укренерго».

Пресслужба оператора енергомереж зазначає, що коли ж споживання в енергосистемі країни зростає, а збільшити виробництво електроенергії можливості немає, енергетики змушені вдаватись до обмеження споживання, інакше обладнанню загрожують технологічні пошкодження.

— Наші диспетчери роблять все можливе, щоб в цих складних умовах підтримувати баланс в енергосистемі. Але найбільш ефективний засіб – якщо споживачі самі свідомо зменшать обсяг споживання електроенергії. Особливо велика потреба в ощадливому споживанні є в години добового максимуму — з 19.00 до 22.00. Тож, просимо вас уважно поставитися до наших застережень, — наголосили в «Укренерго».

Як повідомлялося, під час найбільшої за час повномасштабної війни атаки на українську енергетику 22 березня 8 ракет влучили у ДніпроГЕС, через що станція припинила роботу. За даними «Укргідроенерго», внаслідок цього компанія втратила 20% своїх генеруючих потужностей. Великих пошкоджень зазнала Харківська ТЕЦ-5, яка також зупинила роботу.

У державному «Центренерго» заявляли, що 29 березня ударами росіян знищена Зміївська ТЕС, а 11 квітня російські окупанти повністю зруйнували Трипільську ТЕС. Відтак, «Центренерго» втратило 100% генерації.

Група ДТЕК після масованої атаки 29 березня заявила, що пошкодження зазнали 80% енергоблоків її ТЕС.