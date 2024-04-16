ЦПД почав боротися з російською пропагандою в ТіkTok, а в США цю соцмережу хочуть заборонити

Якщо вам відомі ТіkTok-канали, які ведуть підривну діяльність проти України, ви можете долучитись до очищення українського інформаційного простору від російського сміття
Центр протидії дезінформації (ЦПД) розпочав офіційну співпрацю з адміністрацією соціальної мережі TikTok, для того, щоб боротися із поширенням російської пропаганди на платформі.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України (РНБО).
У ЦПД зазначили, що вже проводять низку заходів, аби заблокувати на території України ті канали, які поширюють пропаганду країни терористки. Список таких ТіkTok-каналів Центр протидії дезінформації опублікував раніше.
Нагадаємо, в українському сегменті соціальної мережі ТікТок в останній час значно побільшало дезінформації, яка має шкідливий вплив на соціально-політичну ситуацію в країні - підвищує соціальну напругу, розбурхує протестні настрої, налаштовує людей проти правоохоронних органів та ЗСУ, паплюжить керівництво країни та підриває фінансову стабільність держави. Більшість фейкових ТікТок-каналів пропонує користувачам переходити за посиланням на анонімні Телеграм-канали такої ж спрямованості.
Як повідомляє The Hill спікер Палати представників США Майк Джонсон сьогодні представив 4 окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та про пріоритети нацбезпеки. Законопроєкт про пріоритети національної безпеки включатиме заборону TikTok на території США.
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