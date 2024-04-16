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ЦПД почав боротися з російською пропагандою в ТіkTok, а в США цю соцмережу хочуть заборонити

Сьогодні, 09:15 Переглядів: 29

 

Якщо вам відомі ТіkTok-канали, які ведуть підривну діяльність проти України, ви можете долучитись до очищення українського інформаційного простору від російського сміття

Центр протидії дезінформації (ЦПД) розпочав офіційну співпрацю з адміністрацією соціальної мережі TikTok, для того, щоб боротися із поширенням російської пропаганди на платформі.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України (РНБО).

- Перші в Україні! Центр протидії дезінформації розпочав офіційну співпрацю з адміністрацією соцмережі ТіkTok задля протидії поширення російської пропаганди в мережі, – йдеться у повідомленні.

У ЦПД зазначили, що вже проводять низку заходів, аби заблокувати на території України ті канали, які поширюють пропаганду країни терористки. Список таких ТіkTok-каналів Центр протидії дезінформації опублікував раніше.

- Якщо вам відомі ТіkTok-канали, які ведуть підривну діяльність проти України і ви хочете долучитись до очищення українського інформаційного простору від російського сміття, надсилайте посилання на ворожі ресурси на електронну адресу cpd@rnbo.gov.ua, – додали в ЦПК.

Нагадаємо, в українському сегменті соціальної мережі ТікТок в останній час значно побільшало дезінформації, яка має шкідливий вплив на соціально-політичну ситуацію в країні - підвищує соціальну напругу, розбурхує протестні настрої, налаштовує людей проти правоохоронних органів та ЗСУ, паплюжить керівництво країни та підриває фінансову стабільність держави. Більшість фейкових ТікТок-каналів пропонує користувачам переходити за посиланням на анонімні Телеграм-канали такої ж спрямованості. 

Як повідомляє The Hill спікер Палати представників США Майк Джонсон сьогодні представив 4 окремі законопроєкти щодо допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та про пріоритети нацбезпеки. Законопроєкт про пріоритети національної безпеки включатиме заборону TikTok на території США.

Бізнес на фейках чи російська пропаганда: як ТікТок допомагає залучати аудиторію в анонімні телеграм-канали
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Автор: Віктор Крук
Теги: тік-ток пропаганда дезінформація
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